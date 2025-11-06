Prognoza ceny Idle Network (IDLE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Idle Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość IDLE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Idle Network % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Idle Network na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Idle Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.007335. Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Idle Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.007702. Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IDLE na 2027 rok wyniesie $ 0.008087 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IDLE na 2028 rok wyniesie $ 0.008492 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IDLE w 2029 roku wyniesie $ 0.008916 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IDLE w 2030 roku wyniesie $ 0.009362 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Idle Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.015250. Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Idle Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.024841. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.007335 0.00%

2026 $ 0.007702 5.00%

2027 $ 0.008087 10.25%

2028 $ 0.008492 15.76%

2029 $ 0.008916 21.55%

2030 $ 0.009362 27.63%

2031 $ 0.009830 34.01%

2032 $ 0.010322 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.010838 47.75%

2034 $ 0.011380 55.13%

2035 $ 0.011949 62.89%

2036 $ 0.012546 71.03%

2037 $ 0.013173 79.59%

2038 $ 0.013832 88.56%

2039 $ 0.014524 97.99%

2040 $ 0.015250 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Idle Network na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.007335 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.007336 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.007342 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.007365 0.41% Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na dziś Przewidywana cena dla IDLE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.007335 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny IDLE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.007336 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Idle Network (IDLE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla IDLE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.007342 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Idle Network (IDLE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena IDLE wynosi $0.007365 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Idle Network Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Podaż w obiegu 74.30M 74.30M 74.30M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena IDLE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto IDLE ma podaż w obiegu wynoszącą 74.30M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 545.07K. Zobacz na żywo cenę IDLE

Historyczna cena Idle Network Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Idle Network, cena Idle Network wynosi 0.007335USD. Podaż w obiegu Idle Network (IDLE) wynosi 74.30M IDLE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $545,070 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -31.48% $ -0.002309 $ 0.062480 $ 0.007335

30 Dni -88.31% $ -0.006478 $ 0.062480 $ 0.007335 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Idle Network zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Idle Network osiągnął maksimum na poziomie $0.062480 i minimum na poziomie $0.007335 . Zanotowano zmianę ceny o -31.48% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał IDLE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Idle Network o -88.31% , co odpowiada około $-0.006478 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny IDLE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Idle Network (IDLE)? Moduł predykcji ceny Idle Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu IDLE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Idle Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów IDLE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Idle Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość IDLE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę IDLE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Idle Network.

Dlaczego prognoaza ceny IDLE jest ważna?

Prognozy cen IDLE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w IDLE? Według Twoich prognoz IDLE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny IDLE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Idle Network (IDLE), przewidywana cena IDLE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 IDLE w 2026 roku? Cena 1 Idle Network (IDLE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz IDLE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena IDLE w 2027 roku? Idle Network (IDLE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 IDLE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa IDLE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Idle Network (IDLE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa IDLE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Idle Network (IDLE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 IDLE w 2030 roku? Cena 1 Idle Network (IDLE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz IDLE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny IDLE na 2040 rok? Idle Network (IDLE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 IDLE do 2040 roku.