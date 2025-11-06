Prognoza ceny Idle Network (IDLE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Idle Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość IDLE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Idle Network
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Idle Network
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 20:47:51 (UTC+8)

Prognoza ceny Idle Network na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Idle Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.007335.

Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Idle Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.007702.

Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IDLE na 2027 rok wyniesie $ 0.008087 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IDLE na 2028 rok wyniesie $ 0.008492 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IDLE w 2029 roku wyniesie $ 0.008916 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IDLE w 2030 roku wyniesie $ 0.009362 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Idle Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.015250.

Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Idle Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.024841.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.007335
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007702
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008087
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008492
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008916
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009362
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009830
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010322
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.010838
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011380
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011949
    62.89%
  • 2036
    $ 0.012546
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013173
    79.59%
  • 2038
    $ 0.013832
    88.56%
  • 2039
    $ 0.014524
    97.99%
  • 2040
    $ 0.015250
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Idle Network na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.007335
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.007336
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.007342
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.007365
    0.41%
Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na dziś

Przewidywana cena dla IDLE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.007335. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Idle Network (IDLE) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny IDLE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.007336. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Idle Network (IDLE) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla IDLE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.007342. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Idle Network (IDLE) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena IDLE wynosi $0.007365. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Idle Network

--
----

--

$ 545.07K
$ 545.07K$ 545.07K

74.30M
74.30M 74.30M

--
----

--

Najnowsza cena IDLE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto IDLE ma podaż w obiegu wynoszącą 74.30M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 545.07K.

Historyczna cena Idle Network

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Idle Network, cena Idle Network wynosi 0.007335USD. Podaż w obiegu Idle Network (IDLE) wynosi 74.30M IDLE, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $545,070.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 D
    -31.48%
    $ -0.002309
    $ 0.062480
    $ 0.007335
  • 30 Dni
    -88.31%
    $ -0.006478
    $ 0.062480
    $ 0.007335
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Idle Network zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi 0.00% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Idle Network osiągnął maksimum na poziomie $0.062480 i minimum na poziomie $0.007335. Zanotowano zmianę ceny o -31.48%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał IDLE do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Idle Network o -88.31%, co odpowiada około $-0.006478 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny IDLE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Idle Network (IDLE)?

Moduł predykcji ceny Idle Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu IDLE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Idle Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów IDLE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Idle Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość IDLE.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę IDLE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Idle Network.

Dlaczego prognoaza ceny IDLE jest ważna?

Prognozy cen IDLE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w IDLE?
Według Twoich prognoz IDLE osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny IDLE na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Idle Network (IDLE), przewidywana cena IDLE osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 IDLE w 2026 roku?
Cena 1 Idle Network (IDLE) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz IDLE wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena IDLE w 2027 roku?
Idle Network (IDLE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 IDLE do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa IDLE w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Idle Network (IDLE) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa IDLE w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Idle Network (IDLE) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 IDLE w 2030 roku?
Cena 1 Idle Network (IDLE) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz IDLE wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny IDLE na 2040 rok?
Idle Network (IDLE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 IDLE do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 20:47:51 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.