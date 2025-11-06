GiełdaDEX+
Aktualna cena Identified Flying Objects to 0 USD. Śledź aktualizacje cen IFO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IFO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Identified Flying Objects to 0 USD. Śledź aktualizacje cen IFO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IFO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IFO

Informacje o cenie IFO

Czym jest IFO

Oficjalna strona internetowa IFO

Tokenomika IFO

Prognoza cen IFO

Cena Identified Flying Objects (IFO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 IFO do USD:

--
----
+0.90%1D
mexc
USD
Identified Flying Objects (IFO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:36:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Identified Flying Objects (IFO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+0.97%

+1.37%

+1.37%

Aktualna cena Identified Flying Objects (IFO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IFO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IFO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IFO zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +0.97% w ciągu 24 godzin i o +1.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Identified Flying Objects (IFO)

$ 11.25K
$ 11.25K$ 11.25K

--
----

$ 11.25K
$ 11.25K$ 11.25K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Identified Flying Objects wynosi $ 11.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IFO w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.25K.

Historia ceny Identified Flying Objects (IFO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Identified Flying Objects do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Identified Flying Objects do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Identified Flying Objects do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Identified Flying Objects do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.97%
30 Dni$ 0-58.40%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Identified Flying Objects (IFO)

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Identified Flying Objects (IFO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Identified Flying Objects (w USD)

Jaka będzie wartość Identified Flying Objects (IFO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Identified Flying Objects (IFO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Identified Flying Objects.

Sprawdź teraz prognozę ceny Identified Flying Objects!

IFO na lokalne waluty

Tokenomika Identified Flying Objects (IFO)

Zrozumienie tokenomiki Identified Flying Objects (IFO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IFOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Identified Flying Objects (IFO)

Jaka jest dziś wartość Identified Flying Objects (IFO)?
Aktualna cena IFO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IFO do USD?
Aktualna cena IFO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Identified Flying Objects?
Kapitalizacja rynkowa dla IFO wynosi $ 11.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IFO w obiegu?
W obiegu IFO znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IFO?
IFO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IFO?
IFO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IFO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IFO wynosi -- USD.
Czy w tym roku IFO pójdzie wyżej?
IFO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IFO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:36:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Identified Flying Objects (IFO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

