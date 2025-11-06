GiełdaDEX+
Aktualna cena Bless to 0.03876 USD. Śledź aktualizacje cen BLESS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLESS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BLESS

Informacje o cenie BLESS

Czym jest BLESS

Biała księga BLESS

Oficjalna strona internetowa BLESS

Tokenomika BLESS

Prognoza cen BLESS

Historia BLESS

Przewodnik zakupowy BLESS

Przelicznik BLESS-fiat

BLESS na spot

USDT-M Futures BLESS

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Bless

Cena Bless(BLESS)

Aktualna cena 1 BLESS do USD:

$0.03876
$0.03876
-0.28%1D
USD
Bless (BLESS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:12:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Bless (BLESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0375
$ 0.0375
Minimum 24h
$ 0.04381
$ 0.04381
Maksimum 24h

$ 0.0375
$ 0.0375

$ 0.04381
$ 0.04381

$ 0.22206858847407998
$ 0.22206858847407998

$ 0.014071896307243807
$ 0.014071896307243807

-0.36%

-0.27%

-0.16%

-0.16%

Aktualna cena Bless (BLESS) wynosi $ 0.03876. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLESS wahał się między $ 0.0375 a $ 0.04381, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLESS w historii to $ 0.22206858847407998, a najniższy to $ 0.014071896307243807.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLESS zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o -0.27% w ciągu 24 godzin i o -0.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bless (BLESS)

No.335

$ 71.38M
$ 71.38M

$ 2.26M
$ 2.26M

$ 387.60M
$ 387.60M

1.84B
1.84B

10,000,000,000
10,000,000,000

9,999,999,527.357449
9,999,999,527.357449

18.41%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Bless wynosi $ 71.38M, przy $ 2.26M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLESS w obiegu wynosi 1.84B, przy całkowitej podaży 9999999527.357449. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 387.60M.

Historia ceny Bless (BLESS) – USD

Śledź zmiany ceny Bless dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0001088-0.27%
30 Dni$ -0.02429-38.53%
60 dni$ +0.03376+675.20%
90 dni$ +0.03376+675.20%
Dzisiejsza zmiana ceny Bless

DziśBLESS odnotował zmianę $ -0.0001088 (-0.27%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Bless

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02429 (-38.53%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Bless

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BLESS o $ +0.03376(+675.20%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Bless

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.03376 (+675.20%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Bless (BLESS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Bless.

Co to jest Bless (BLESS)

Bless jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Bless. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BLESS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Bless na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Bless będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Bless (w USD)

Jaka będzie wartość Bless (BLESS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bless (BLESS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bless.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bless!

Tokenomika Bless (BLESS)

Zrozumienie tokenomiki Bless (BLESS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BLESSjuż teraz!

Jak kupić Bless (BLESS)

Szukasz jak kupić Bless? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Bless na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BLESS na lokalne waluty

1 Bless(BLESS) do VND
1,019.9694
1 Bless(BLESS) do AUD
A$0.0593028
1 Bless(BLESS) do GBP
0.0294576
1 Bless(BLESS) do EUR
0.0333336
1 Bless(BLESS) do USD
$0.03876
1 Bless(BLESS) do MYR
RM0.1624044
1 Bless(BLESS) do TRY
1.6321836
1 Bless(BLESS) do JPY
¥5.93028
1 Bless(BLESS) do ARS
ARS$56.2551012
1 Bless(BLESS) do RUB
3.1527384
1 Bless(BLESS) do INR
3.432198
1 Bless(BLESS) do IDR
Rp645.9997416
1 Bless(BLESS) do PHP
2.2744368
1 Bless(BLESS) do EGP
￡E.1.837224
1 Bless(BLESS) do BRL
R$0.2077536
1 Bless(BLESS) do CAD
C$0.0546516
1 Bless(BLESS) do BDT
4.7232936
1 Bless(BLESS) do NGN
55.93068
1 Bless(BLESS) do COP
$149.65236
1 Bless(BLESS) do ZAR
R.0.6751992
1 Bless(BLESS) do UAH
1.6302456
1 Bless(BLESS) do TZS
T.Sh.95.23332
1 Bless(BLESS) do VES
Bs8.64348
1 Bless(BLESS) do CLP
$36.58944
1 Bless(BLESS) do PKR
Rs10.9551264
1 Bless(BLESS) do KZT
20.3571396
1 Bless(BLESS) do THB
฿1.2573744
1 Bless(BLESS) do TWD
NT$1.197684
1 Bless(BLESS) do AED
د.إ0.1422492
1 Bless(BLESS) do CHF
Fr0.031008
1 Bless(BLESS) do HKD
HK$0.3011652
1 Bless(BLESS) do AMD
֏14.827638
1 Bless(BLESS) do MAD
.د.م0.3608556
1 Bless(BLESS) do MXN
$0.720936
1 Bless(BLESS) do SAR
ريال0.14535
1 Bless(BLESS) do ETB
Br5.9426832
1 Bless(BLESS) do KES
KSh5.0093424
1 Bless(BLESS) do JOD
د.أ0.02748084
1 Bless(BLESS) do PLN
0.1430244
1 Bless(BLESS) do RON
лв0.1713192
1 Bless(BLESS) do SEK
kr0.370158
1 Bless(BLESS) do BGN
лв0.065892
1 Bless(BLESS) do HUF
Ft13.0415772
1 Bless(BLESS) do CZK
0.8213244
1 Bless(BLESS) do KWD
د.ك0.01189932
1 Bless(BLESS) do ILS
0.12597
1 Bless(BLESS) do BOB
Bs0.267444
1 Bless(BLESS) do AZN
0.065892
1 Bless(BLESS) do TJS
SM0.35853
1 Bless(BLESS) do GEL
0.1050396
1 Bless(BLESS) do AOA
Kz35.49447
1 Bless(BLESS) do BHD
.د.ب0.01461252
1 Bless(BLESS) do BMD
$0.03876
1 Bless(BLESS) do DKK
kr0.2515524
1 Bless(BLESS) do HNL
L1.0217136
1 Bless(BLESS) do MUR
1.7837352
1 Bless(BLESS) do NAD
$0.674424
1 Bless(BLESS) do NOK
kr0.395352
1 Bless(BLESS) do NZD
$0.0682176
1 Bless(BLESS) do PAB
B/.0.03876
1 Bless(BLESS) do PGK
K0.16473
1 Bless(BLESS) do QAR
ر.ق0.1410864
1 Bless(BLESS) do RSD
дин.3.9504192
1 Bless(BLESS) do UZS
soʻm461.4284976
1 Bless(BLESS) do ALL
L3.2573904
1 Bless(BLESS) do ANG
ƒ0.0693804
1 Bless(BLESS) do AWG
ƒ0.069768
1 Bless(BLESS) do BBD
$0.07752
1 Bless(BLESS) do BAM
KM0.065892
1 Bless(BLESS) do BIF
Fr114.30324
1 Bless(BLESS) do BND
$0.050388
1 Bless(BLESS) do BSD
$0.03876
1 Bless(BLESS) do JMD
$6.238422
1 Bless(BLESS) do KHR
155.6624856
1 Bless(BLESS) do KMF
Fr16.51176
1 Bless(BLESS) do LAK
842.6086788
1 Bless(BLESS) do LKR
රු11.8059084
1 Bless(BLESS) do MDL
L0.660858
1 Bless(BLESS) do MGA
Ar174.59442
1 Bless(BLESS) do MOP
P0.31008
1 Bless(BLESS) do MVR
0.596904
1 Bless(BLESS) do MWK
MK67.2916236
1 Bless(BLESS) do MZN
MT2.478702
1 Bless(BLESS) do NPR
रु5.5015944
1 Bless(BLESS) do PYG
274.88592
1 Bless(BLESS) do RWF
Fr56.31828
1 Bless(BLESS) do SBD
$0.3186072
1 Bless(BLESS) do SCR
0.5313996
1 Bless(BLESS) do SRD
$1.494198
1 Bless(BLESS) do SVC
$0.3387624
1 Bless(BLESS) do SZL
L0.6767496
1 Bless(BLESS) do TMT
m0.13566
1 Bless(BLESS) do TND
د.ت0.11484588
1 Bless(BLESS) do TTD
$0.2624052
1 Bless(BLESS) do UGX
Sh135.50496
1 Bless(BLESS) do XAF
Fr22.0932
1 Bless(BLESS) do XCD
$0.104652
1 Bless(BLESS) do XOF
Fr22.0932
1 Bless(BLESS) do XPF
Fr3.99228
1 Bless(BLESS) do BWP
P0.5228724
1 Bless(BLESS) do BZD
$0.0779076
1 Bless(BLESS) do CVE
$3.7252236
1 Bless(BLESS) do DJF
Fr6.86052
1 Bless(BLESS) do DOP
$2.4876168
1 Bless(BLESS) do DZD
د.ج5.0670948
1 Bless(BLESS) do FJD
$0.0883728
1 Bless(BLESS) do GNF
Fr337.0182
1 Bless(BLESS) do GTQ
Q0.2969016
1 Bless(BLESS) do GYD
$8.1070416
1 Bless(BLESS) do ISK
kr4.92252

Zasoby Bless

Aby lepiej zrozumieć Bless, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Bless
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Bless

Jaka jest dziś wartość Bless (BLESS)?
Aktualna cena BLESS w USD wynosi 0.03876USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BLESS do USD?
Aktualna cena BLESS w USD wynosi $ 0.03876. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bless?
Kapitalizacja rynkowa dla BLESS wynosi $ 71.38M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BLESS w obiegu?
W obiegu BLESS znajduje się 1.84B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BLESS?
BLESS osiąga ATH w wysokości 0.22206858847407998 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BLESS?
BLESS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.014071896307243807 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BLESS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BLESS wynosi $ 2.26M USD.
Czy w tym roku BLESS pójdzie wyżej?
BLESS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BLESS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:12:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bless (BLESS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator BLESS do USD

Kwota

BLESS
BLESS
USD
USD

1 BLESS = 0.03876 USD

Handluj BLESS

BLESS/USDC
$0.03884
$0.03884
-0.15%
BLESS/USDT
$0.03876
$0.03876
-0.20%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

