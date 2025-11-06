Informacje o cenie Ice Land (ICELAND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.27% Zmiana ceny (1D) -2.81% Zmiana ceny (7D) +0.38% Zmiana ceny (7D) +0.38%

Aktualna cena Ice Land (ICELAND) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ICELAND wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ICELAND w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ICELAND zmieniły się o -0.27% w ciągu ostatniej godziny, o -2.81% w ciągu 24 godzin i o +0.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ice Land (ICELAND)

Kapitalizacja rynkowa $ 222.24K$ 222.24K $ 222.24K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 222.24K$ 222.24K $ 222.24K Podaż w obiegu 420.69T 420.69T 420.69T Całkowita podaż 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ice Land wynosi $ 222.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ICELAND w obiegu wynosi 420.69T, przy całkowitej podaży 420690000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 222.24K.