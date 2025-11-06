GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Hyve to 0.0020553 USD. Śledź aktualizacje cen HYVE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HYVE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Hyve to 0.0020553 USD. Śledź aktualizacje cen HYVE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HYVE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HYVE

Informacje o cenie HYVE

Czym jest HYVE

Biała księga HYVE

Oficjalna strona internetowa HYVE

Tokenomika HYVE

Prognoza cen HYVE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Hyve

Cena Hyve (HYVE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HYVE do USD:

$0.0020553
$0.0020553$0.0020553
-24.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Hyve (HYVE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:35:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Hyve (HYVE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00205122
$ 0.00205122$ 0.00205122
Minimum 24h
$ 0.0034876
$ 0.0034876$ 0.0034876
Maksimum 24h

$ 0.00205122
$ 0.00205122$ 0.00205122

$ 0.0034876
$ 0.0034876$ 0.0034876

$ 0.756865
$ 0.756865$ 0.756865

$ 0.00159105
$ 0.00159105$ 0.00159105

+0.06%

-24.37%

-12.17%

-12.17%

Aktualna cena Hyve (HYVE) wynosi $0.0020553. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HYVE wahał się między $ 0.00205122 a $ 0.0034876, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HYVE w historii to $ 0.756865, a najniższy to $ 0.00159105.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HYVE zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -24.37% w ciągu 24 godzin i o -12.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hyve (HYVE)

$ 156.76K
$ 156.76K$ 156.76K

--
----

$ 205.53K
$ 205.53K$ 205.53K

76.27M
76.27M 76.27M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Hyve wynosi $ 156.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HYVE w obiegu wynosi 76.27M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 205.53K.

Historia ceny Hyve (HYVE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hyve do USD wyniosła $ -0.000662334012396534.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hyve do USD wyniosła $ -0.0005418525.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hyve do USD wyniosła $ -0.0010071315.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hyve do USD wyniosła $ -0.0036798082206819545.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000662334012396534-24.37%
30 Dni$ -0.0005418525-26.36%
60 dni$ -0.0010071315-49.00%
90 dni$ -0.0036798082206819545-64.16%

Co to jest Hyve (HYVE)

An autonomous ecosystem that solves the current problems in the global freelance and workforce market, leveraging the power of decentralized technologies while adding features that are non-existent on any current platform.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Hyve (w USD)

Jaka będzie wartość Hyve (HYVE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hyve (HYVE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hyve.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hyve!

HYVE na lokalne waluty

Tokenomika Hyve (HYVE)

Zrozumienie tokenomiki Hyve (HYVE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HYVEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hyve (HYVE)

Jaka jest dziś wartość Hyve (HYVE)?
Aktualna cena HYVE w USD wynosi 0.0020553USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HYVE do USD?
Aktualna cena HYVE w USD wynosi $ 0.0020553. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hyve?
Kapitalizacja rynkowa dla HYVE wynosi $ 156.76K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HYVE w obiegu?
W obiegu HYVE znajduje się 76.27M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HYVE?
HYVE osiąga ATH w wysokości 0.756865 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HYVE?
HYVE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00159105 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HYVE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HYVE wynosi -- USD.
Czy w tym roku HYVE pójdzie wyżej?
HYVE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HYVE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:35:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Hyve (HYVE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,251.35
$103,251.35$103,251.35

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,374.89
$3,374.89$3,374.89

-0.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.11
$159.11$159.11

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.90
$1,477.90$1,477.90

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,251.35
$103,251.35$103,251.35

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,374.89
$3,374.89$3,374.89

-0.69%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3242
$2.3242$2.3242

+2.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.11
$159.11$159.11

-0.87%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0901
$1.0901$1.0901

+0.45%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000640
$0.0000000640$0.0000000640

+323.84%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2125
$0.2125$0.2125

+325.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005664
$0.000005664$0.000005664

+200.00%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004499
$0.000000000000000000004499$0.000000000000000000004499

+104.40%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23309
$0.23309$0.23309

+83.86%