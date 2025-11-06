Informacje o cenie Hyve (HYVE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00205122 $ 0.00205122 $ 0.00205122 Minimum 24h $ 0.0034876 $ 0.0034876 $ 0.0034876 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00205122$ 0.00205122 $ 0.00205122 Maksimum 24h $ 0.0034876$ 0.0034876 $ 0.0034876 Historyczne maksimum $ 0.756865$ 0.756865 $ 0.756865 Najniższa cena $ 0.00159105$ 0.00159105 $ 0.00159105 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) -24.37% Zmiana ceny (7D) -12.17% Zmiana ceny (7D) -12.17%

Aktualna cena Hyve (HYVE) wynosi $0.0020553. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HYVE wahał się między $ 0.00205122 a $ 0.0034876, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HYVE w historii to $ 0.756865, a najniższy to $ 0.00159105.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HYVE zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -24.37% w ciągu 24 godzin i o -12.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hyve (HYVE)

Kapitalizacja rynkowa $ 156.76K$ 156.76K $ 156.76K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 205.53K$ 205.53K $ 205.53K Podaż w obiegu 76.27M 76.27M 76.27M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Hyve wynosi $ 156.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HYVE w obiegu wynosi 76.27M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 205.53K.