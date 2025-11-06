Informacje o cenie HypurrStrategy (HYPSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01328556$ 0.01328556 $ 0.01328556 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.44% Zmiana ceny (1D) +2.63% Zmiana ceny (7D) -63.05% Zmiana ceny (7D) -63.05%

Aktualna cena HypurrStrategy (HYPSTR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HYPSTR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HYPSTR w historii to $ 0.01328556, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HYPSTR zmieniły się o +0.44% w ciągu ostatniej godziny, o +2.63% w ciągu 24 godzin i o -63.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HypurrStrategy (HYPSTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 289.11K$ 289.11K $ 289.11K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 289.11K$ 289.11K $ 289.11K Podaż w obiegu 892.85M 892.85M 892.85M Całkowita podaż 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

Obecna kapitalizacja rynkowa HypurrStrategy wynosi $ 289.11K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HYPSTR w obiegu wynosi 892.85M, przy całkowitej podaży 892847198.64893. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 289.11K.