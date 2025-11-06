Informacje o cenie HotKeySwap (HOTKEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00237256 $ 0.00237256 $ 0.00237256 Minimum 24h $ 0.00252118 $ 0.00252118 $ 0.00252118 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00237256$ 0.00237256 $ 0.00237256 Maksimum 24h $ 0.00252118$ 0.00252118 $ 0.00252118 Historyczne maksimum $ 0.581112$ 0.581112 $ 0.581112 Najniższa cena $ 0.00173695$ 0.00173695 $ 0.00173695 Zmiana ceny (1H) -0.50% Zmiana ceny (1D) +0.63% Zmiana ceny (7D) -18.15% Zmiana ceny (7D) -18.15%

Aktualna cena HotKeySwap (HOTKEY) wynosi $0.002437. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOTKEY wahał się między $ 0.00237256 a $ 0.00252118, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOTKEY w historii to $ 0.581112, a najniższy to $ 0.00173695.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOTKEY zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +0.63% w ciągu 24 godzin i o -18.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HotKeySwap (HOTKEY)

Kapitalizacja rynkowa $ 232.07K$ 232.07K $ 232.07K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 232.07K$ 232.07K $ 232.07K Podaż w obiegu 95.00M 95.00M 95.00M Całkowita podaż 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa HotKeySwap wynosi $ 232.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOTKEY w obiegu wynosi 95.00M, przy całkowitej podaży 95000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 232.07K.