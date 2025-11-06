GiełdaDEX+
Więcej informacji o HOTKEY

Informacje o cenie HOTKEY

Czym jest HOTKEY

Oficjalna strona internetowa HOTKEY

Tokenomika HOTKEY

Prognoza cen HOTKEY

Logo HotKeySwap

Cena HotKeySwap (HOTKEY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HOTKEY do USD:

$0.00243818
$0.00243818$0.00243818
+0.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
HotKeySwap (HOTKEY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:34:36 (UTC+8)

Informacje o cenie HotKeySwap (HOTKEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00237256
$ 0.00237256$ 0.00237256
Minimum 24h
$ 0.00252118
$ 0.00252118$ 0.00252118
Maksimum 24h

$ 0.00237256
$ 0.00237256$ 0.00237256

$ 0.00252118
$ 0.00252118$ 0.00252118

$ 0.581112
$ 0.581112$ 0.581112

$ 0.00173695
$ 0.00173695$ 0.00173695

-0.50%

+0.63%

-18.15%

-18.15%

Aktualna cena HotKeySwap (HOTKEY) wynosi $0.002437. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOTKEY wahał się między $ 0.00237256 a $ 0.00252118, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOTKEY w historii to $ 0.581112, a najniższy to $ 0.00173695.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOTKEY zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +0.63% w ciągu 24 godzin i o -18.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HotKeySwap (HOTKEY)

$ 232.07K
$ 232.07K$ 232.07K

--
----

$ 232.07K
$ 232.07K$ 232.07K

95.00M
95.00M 95.00M

95,000,000.0
95,000,000.0 95,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa HotKeySwap wynosi $ 232.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOTKEY w obiegu wynosi 95.00M, przy całkowitej podaży 95000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 232.07K.

Historia ceny HotKeySwap (HOTKEY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny HotKeySwap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny HotKeySwap do USD wyniosła $ -0.0003012102.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny HotKeySwap do USD wyniosła $ -0.0001920723.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny HotKeySwap do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.63%
30 Dni$ -0.0003012102-12.35%
60 dni$ -0.0001920723-7.88%
90 dni$ 0--

Co to jest HotKeySwap (HOTKEY)

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

Zasoby dla HotKeySwap (HOTKEY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny HotKeySwap (w USD)

Jaka będzie wartość HotKeySwap (HOTKEY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HotKeySwap (HOTKEY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HotKeySwap.

Sprawdź teraz prognozę ceny HotKeySwap!

HOTKEY na lokalne waluty

Tokenomika HotKeySwap (HOTKEY)

Zrozumienie tokenomiki HotKeySwap (HOTKEY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HOTKEYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące HotKeySwap (HOTKEY)

Jaka jest dziś wartość HotKeySwap (HOTKEY)?
Aktualna cena HOTKEY w USD wynosi 0.002437USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HOTKEY do USD?
Aktualna cena HOTKEY w USD wynosi $ 0.002437. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa HotKeySwap?
Kapitalizacja rynkowa dla HOTKEY wynosi $ 232.07K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HOTKEY w obiegu?
W obiegu HOTKEY znajduje się 95.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HOTKEY?
HOTKEY osiąga ATH w wysokości 0.581112 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HOTKEY?
HOTKEY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00173695 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HOTKEY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HOTKEY wynosi -- USD.
Czy w tym roku HOTKEY pójdzie wyżej?
HOTKEY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HOTKEY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

