Aktualna cena HOODOG to 0 USD. Śledź aktualizacje cen HOODOG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HOODOG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HOODOG

Informacje o cenie HOODOG

Czym jest HOODOG

Oficjalna strona internetowa HOODOG

Tokenomika HOODOG

Prognoza cen HOODOG

HOODOG (HOODOG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:34:17 (UTC+8)

Informacje o cenie HOODOG (HOODOG) (USD)

Aktualna cena HOODOG (HOODOG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOODOG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOODOG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOODOG zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +1.98% w ciągu 24 godzin i o -14.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HOODOG (HOODOG)

Obecna kapitalizacja rynkowa HOODOG wynosi $ 44.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOODOG w obiegu wynosi 1,000.00T, przy całkowitej podaży 1.0e+15. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.26K.

Historia ceny HOODOG (HOODOG) – USD

Co to jest HOODOG (HOODOG)

HOODOG is the latest meme coin to hit the Ethereum blockchain, bringing a fresh, playful twist to the crypto world. Inspired by the iconic "dog in the hood" meme, HOODOG blends fun and community-driven innovation with a mission to support its companion, DOGWIF. Designed as an Ethereum-based counterpart to the popular WIF token, HOODOG harnesses the power of memes while offering a platform for its community to grow and thrive.

By leveraging the vast potential of Ethereum, HOODOG is more than just a meme—it’s a movement that embodies the spirit of collaboration and the cultural impact of meme-driven currencies. With the backing of a supportive and passionate community, HOODOG aims to carve out its own niche within the ever-evolving world of decentralized finance (DeFi). It welcomes all the dog meme lovers on crypto.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny HOODOG (w USD)

Jaka będzie wartość HOODOG (HOODOG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HOODOG (HOODOG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HOODOG.

Sprawdź teraz prognozę ceny HOODOG!

Tokenomika HOODOG (HOODOG)

Zrozumienie tokenomiki HOODOG (HOODOG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HOODOGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące HOODOG (HOODOG)

Jaka jest dziś wartość HOODOG (HOODOG)?
Aktualna cena HOODOG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HOODOG do USD?
Aktualna cena HOODOG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa HOODOG?
Kapitalizacja rynkowa dla HOODOG wynosi $ 44.26K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HOODOG w obiegu?
W obiegu HOODOG znajduje się 1,000.00T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HOODOG?
HOODOG osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HOODOG?
HOODOG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HOODOG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HOODOG wynosi -- USD.
Czy w tym roku HOODOG pójdzie wyżej?
HOODOG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HOODOG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:34:17 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

