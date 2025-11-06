Informacje o cenie HITDEX (HIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.07% Zmiana ceny (1D) +3.82% Zmiana ceny (7D) -20.60% Zmiana ceny (7D) -20.60%

Aktualna cena HITDEX (HIT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HIT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HIT w historii to $ 0.00189769, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HIT zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +3.82% w ciągu 24 godzin i o -20.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HITDEX (HIT)

Kapitalizacja rynkowa $ 45.10K$ 45.10K $ 45.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 113.46K$ 113.46K $ 113.46K Podaż w obiegu 395.81M 395.81M 395.81M Całkowita podaż 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385

Obecna kapitalizacja rynkowa HITDEX wynosi $ 45.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HIT w obiegu wynosi 395.81M, przy całkowitej podaży 995806130.4830385. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 113.46K.