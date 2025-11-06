Informacje o cenie Hemi Bitcoin (HEMIBTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 100,911 $ 100,911 $ 100,911 Minimum 24h $ 104,425 $ 104,425 $ 104,425 Maksimum 24h Minimum 24h $ 100,911$ 100,911 $ 100,911 Maksimum 24h $ 104,425$ 104,425 $ 104,425 Historyczne maksimum $ 125,574$ 125,574 $ 125,574 Najniższa cena $ 99,145$ 99,145 $ 99,145 Zmiana ceny (1H) +0.37% Zmiana ceny (1D) +1.80% Zmiana ceny (7D) -6.20% Zmiana ceny (7D) -6.20%

Aktualna cena Hemi Bitcoin (HEMIBTC) wynosi $103,704. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HEMIBTC wahał się między $ 100,911 a $ 104,425, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HEMIBTC w historii to $ 125,574, a najniższy to $ 99,145.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HEMIBTC zmieniły się o +0.37% w ciągu ostatniej godziny, o +1.80% w ciągu 24 godzin i o -6.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Podaż w obiegu 25.41 25.41 25.41 Całkowita podaż 25.4052219 25.4052219 25.4052219

Obecna kapitalizacja rynkowa Hemi Bitcoin wynosi $ 2.63M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HEMIBTC w obiegu wynosi 25.41, przy całkowitej podaży 25.4052219. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.63M.