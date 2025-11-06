Informacje o cenie Haystack (HAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0268139 $ 0.0268139 $ 0.0268139 Minimum 24h $ 0.02975794 $ 0.02975794 $ 0.02975794 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0268139$ 0.0268139 $ 0.0268139 Maksimum 24h $ 0.02975794$ 0.02975794 $ 0.02975794 Historyczne maksimum $ 0.056328$ 0.056328 $ 0.056328 Najniższa cena $ 0.02587991$ 0.02587991 $ 0.02587991 Zmiana ceny (1H) +0.02% Zmiana ceny (1D) +3.52% Zmiana ceny (7D) -17.67% Zmiana ceny (7D) -17.67%

Aktualna cena Haystack (HAY) wynosi $0.02874784. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HAY wahał się między $ 0.0268139 a $ 0.02975794, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HAY w historii to $ 0.056328, a najniższy to $ 0.02587991.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HAY zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +3.52% w ciągu 24 godzin i o -17.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Haystack (HAY)

Kapitalizacja rynkowa $ 791.99K$ 791.99K $ 791.99K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M Podaż w obiegu 27.38M 27.38M 27.38M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Haystack wynosi $ 791.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HAY w obiegu wynosi 27.38M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.89M.