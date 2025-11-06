Informacje o cenie Harmonix kHYPE (HAKHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 39.76 $ 39.76 $ 39.76 Minimum 24h $ 42.21 $ 42.21 $ 42.21 Maksimum 24h Minimum 24h $ 39.76$ 39.76 $ 39.76 Maksimum 24h $ 42.21$ 42.21 $ 42.21 Historyczne maksimum $ 59.64$ 59.64 $ 59.64 Najniższa cena $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Zmiana ceny (1H) +1.01% Zmiana ceny (1D) +3.47% Zmiana ceny (7D) -14.32% Zmiana ceny (7D) -14.32%

Aktualna cena Harmonix kHYPE (HAKHYPE) wynosi $41.14. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HAKHYPE wahał się między $ 39.76 a $ 42.21, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HAKHYPE w historii to $ 59.64, a najniższy to $ 29.77.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HAKHYPE zmieniły się o +1.01% w ciągu ostatniej godziny, o +3.47% w ciągu 24 godzin i o -14.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M Podaż w obiegu 154.88K 154.88K 154.88K Całkowita podaż 154,875.2829222445 154,875.2829222445 154,875.2829222445

Obecna kapitalizacja rynkowa Harmonix kHYPE wynosi $ 6.37M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HAKHYPE w obiegu wynosi 154.88K, przy całkowitej podaży 154875.2829222445. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.37M.