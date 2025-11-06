GiełdaDEX+
Aktualna cena Harmonix kHYPE to 41.14 USD. Śledź aktualizacje cen HAKHYPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HAKHYPE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HAKHYPE

Informacje o cenie HAKHYPE

Czym jest HAKHYPE

Oficjalna strona internetowa HAKHYPE

Tokenomika HAKHYPE

Prognoza cen HAKHYPE

Cena Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HAKHYPE do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:35:44 (UTC+8)

Informacje o cenie Harmonix kHYPE (HAKHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Aktualna cena Harmonix kHYPE (HAKHYPE) wynosi $41.14. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HAKHYPE wahał się między $ 39.76 a $ 42.21, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HAKHYPE w historii to $ 59.64, a najniższy to $ 29.77.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HAKHYPE zmieniły się o +1.01% w ciągu ostatniej godziny, o +3.47% w ciągu 24 godzin i o -14.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Obecna kapitalizacja rynkowa Harmonix kHYPE wynosi $ 6.37M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HAKHYPE w obiegu wynosi 154.88K, przy całkowitej podaży 154875.2829222445. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.37M.

Historia ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Harmonix kHYPE do USD wyniosła $ +1.38.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Harmonix kHYPE do USD wyniosła $ -5.4871421220.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Harmonix kHYPE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Harmonix kHYPE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +1.38+3.47%
30 Dni$ -5.4871421220-13.33%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Harmonix kHYPE (w USD)

Jaka będzie wartość Harmonix kHYPE (HAKHYPE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Harmonix kHYPE (HAKHYPE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Harmonix kHYPE.

Sprawdź teraz prognozę ceny Harmonix kHYPE!

HAKHYPE na lokalne waluty

Tokenomika Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Zrozumienie tokenomiki Harmonix kHYPE (HAKHYPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HAKHYPEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Jaka jest dziś wartość Harmonix kHYPE (HAKHYPE)?
Aktualna cena HAKHYPE w USD wynosi 41.14USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HAKHYPE do USD?
Aktualna cena HAKHYPE w USD wynosi $ 41.14. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Harmonix kHYPE?
Kapitalizacja rynkowa dla HAKHYPE wynosi $ 6.37M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HAKHYPE w obiegu?
W obiegu HAKHYPE znajduje się 154.88K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HAKHYPE?
HAKHYPE osiąga ATH w wysokości 59.64 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HAKHYPE?
HAKHYPE zaliczył cenę ATL w wysokości 29.77 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HAKHYPE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HAKHYPE wynosi -- USD.
Czy w tym roku HAKHYPE pójdzie wyżej?
HAKHYPE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HAKHYPE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:35:44 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

