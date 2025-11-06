Prognoza ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Harmonix kHYPE na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HAKHYPE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Harmonix kHYPE % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Harmonix kHYPE na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Harmonix kHYPE może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 40.43. Prognoza ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Harmonix kHYPE może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 42.4515. Prognoza ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HAKHYPE na 2027 rok wyniesie $ 44.5740 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HAKHYPE na 2028 rok wyniesie $ 46.8027 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HAKHYPE w 2029 roku wyniesie $ 49.1429 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HAKHYPE w 2030 roku wyniesie $ 51.6000 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Harmonix kHYPE może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 84.0510. Prognoza ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Harmonix kHYPE może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 136.9103. Rok Cena Wzrost 2025 $ 40.43 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 40.5961 0.41% Prognoza ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE) na dziś Przewidywana cena dla HAKHYPE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $40.43 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HAKHYPE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $40.4355 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Harmonix kHYPE (HAKHYPE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HAKHYPE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $40.4687 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Harmonix kHYPE (HAKHYPE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HAKHYPE wynosi $40.5961 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Harmonix kHYPE Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 6.36M$ 6.36M $ 6.36M Podaż w obiegu 158.85K 158.85K 158.85K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HAKHYPE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto HAKHYPE ma podaż w obiegu wynoszącą 158.85K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 6.36M. Zobacz na żywo cenę HAKHYPE

Historyczna cena Harmonix kHYPE Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Harmonix kHYPE, cena Harmonix kHYPE wynosi 40.43USD. Podaż w obiegu Harmonix kHYPE (HAKHYPE) wynosi 158.85K HAKHYPE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $6,359,765 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0.001092 $ 42.21 $ 39.61

7 D -16.63% $ -6.7237 $ 47.8778 $ 36.5810

30 Dni -13.07% $ -5.2865 $ 47.8778 $ 36.5810 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Harmonix kHYPE zanotował zmianę ceny o $0.001092 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Harmonix kHYPE osiągnął maksimum na poziomie $47.8778 i minimum na poziomie $36.5810 . Zanotowano zmianę ceny o -16.63% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HAKHYPE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Harmonix kHYPE o -13.07% , co odpowiada około $-5.2865 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HAKHYPE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE)? Moduł predykcji ceny Harmonix kHYPE to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HAKHYPE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Harmonix kHYPE na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HAKHYPE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Harmonix kHYPE. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HAKHYPE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HAKHYPE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Harmonix kHYPE.

Dlaczego prognoaza ceny HAKHYPE jest ważna?

Prognozy cen HAKHYPE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w HAKHYPE? Według Twoich prognoz HAKHYPE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny HAKHYPE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Harmonix kHYPE (HAKHYPE), przewidywana cena HAKHYPE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 HAKHYPE w 2026 roku? Cena 1 Harmonix kHYPE (HAKHYPE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz HAKHYPE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena HAKHYPE w 2027 roku? Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HAKHYPE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HAKHYPE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Harmonix kHYPE (HAKHYPE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HAKHYPE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Harmonix kHYPE (HAKHYPE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 HAKHYPE w 2030 roku? Cena 1 Harmonix kHYPE (HAKHYPE) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz HAKHYPE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny HAKHYPE na 2040 rok? Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HAKHYPE do 2040 roku.