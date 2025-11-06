Informacje o cenie HappyAI (SN103) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.617505 $ 0.617505 $ 0.617505 Minimum 24h $ 0.701648 $ 0.701648 $ 0.701648 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.617505$ 0.617505 $ 0.617505 Maksimum 24h $ 0.701648$ 0.701648 $ 0.701648 Historyczne maksimum $ 0.789967$ 0.789967 $ 0.789967 Najniższa cena $ 0.284467$ 0.284467 $ 0.284467 Zmiana ceny (1H) +3.52% Zmiana ceny (1D) +3.20% Zmiana ceny (7D) +0.47% Zmiana ceny (7D) +0.47%

Aktualna cena HappyAI (SN103) wynosi $0.665119. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN103 wahał się między $ 0.617505 a $ 0.701648, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN103 w historii to $ 0.789967, a najniższy to $ 0.284467.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN103 zmieniły się o +3.52% w ciągu ostatniej godziny, o +3.20% w ciągu 24 godzin i o +0.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HappyAI (SN103)

Kapitalizacja rynkowa $ 937.25K$ 937.25K $ 937.25K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 937.25K$ 937.25K $ 937.25K Podaż w obiegu 1.41M 1.41M 1.41M Całkowita podaż 1,405,850.336590932 1,405,850.336590932 1,405,850.336590932

Obecna kapitalizacja rynkowa HappyAI wynosi $ 937.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN103 w obiegu wynosi 1.41M, przy całkowitej podaży 1405850.336590932. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 937.25K.