Informacje o cenie Hand Guy (HANDGUY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -3.26% Zmiana ceny (1D) -9.84% Zmiana ceny (7D) -29.31% Zmiana ceny (7D) -29.31%

Aktualna cena Hand Guy (HANDGUY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HANDGUY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HANDGUY w historii to $ 0.00128685, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HANDGUY zmieniły się o -3.26% w ciągu ostatniej godziny, o -9.84% w ciągu 24 godzin i o -29.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hand Guy (HANDGUY)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.11K$ 8.11K $ 8.11K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.11K$ 8.11K $ 8.11K Podaż w obiegu 999.23M 999.23M 999.23M Całkowita podaż 999,233,878.687745 999,233,878.687745 999,233,878.687745

Obecna kapitalizacja rynkowa Hand Guy wynosi $ 8.11K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HANDGUY w obiegu wynosi 999.23M, przy całkowitej podaży 999233878.687745. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.11K.