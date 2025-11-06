Prognoza ceny Hand Guy (HANDGUY) (USD)

Sprawdź prognozy cen Hand Guy na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HANDGUY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Hand Guy % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Hand Guy na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Hand Guy (HANDGUY) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Hand Guy może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000008. Prognoza ceny Hand Guy (HANDGUY) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Hand Guy może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000008. Prognoza ceny Hand Guy (HANDGUY) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HANDGUY na 2027 rok wyniesie $ 0.000008 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Hand Guy (HANDGUY) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HANDGUY na 2028 rok wyniesie $ 0.000009 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Hand Guy (HANDGUY) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HANDGUY w 2029 roku wyniesie $ 0.000009 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Hand Guy (HANDGUY) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HANDGUY w 2030 roku wyniesie $ 0.000010 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Hand Guy (HANDGUY) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Hand Guy może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000016. Prognoza ceny Hand Guy (HANDGUY) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Hand Guy może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000027. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000008 0.00%

2026 $ 0.000008 5.00%

2027 $ 0.000008 10.25%

2028 $ 0.000009 15.76%

2029 $ 0.000009 21.55%

2030 $ 0.000010 27.63%

2031 $ 0.000010 34.01%

2032 $ 0.000011 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000011 47.75%

2034 $ 0.000012 55.13%

2035 $ 0.000013 62.89%

2036 $ 0.000013 71.03%

2037 $ 0.000014 79.59%

2038 $ 0.000015 88.56%

2039 $ 0.000015 97.99%

2040 $ 0.000016 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Hand Guy na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000008 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000008 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000008 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000008 0.41% Prognoza ceny Hand Guy (HANDGUY) na dziś Przewidywana cena dla HANDGUY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000008 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Hand Guy (HANDGUY) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HANDGUY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000008 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Hand Guy (HANDGUY) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HANDGUY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000008 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Hand Guy (HANDGUY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HANDGUY wynosi $0.000008 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Hand Guy Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 8.03K$ 8.03K $ 8.03K Podaż w obiegu 999.23M 999.23M 999.23M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HANDGUY to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto HANDGUY ma podaż w obiegu wynoszącą 999.23M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 8.03K. Zobacz na żywo cenę HANDGUY

Historyczna cena Hand Guy Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Hand Guy, cena Hand Guy wynosi 0.000008USD. Podaż w obiegu Hand Guy (HANDGUY) wynosi 999.23M HANDGUY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $8,034.99 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -8.65% $ 0 $ 0.000008 $ 0.000007

7 D -27.70% $ -0.000002 $ 0.000013 $ 0.000007

30 Dni -43.14% $ -0.000003 $ 0.000013 $ 0.000007 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Hand Guy zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -8.65% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Hand Guy osiągnął maksimum na poziomie $0.000013 i minimum na poziomie $0.000007 . Zanotowano zmianę ceny o -27.70% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HANDGUY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Hand Guy o -43.14% , co odpowiada około $-0.000003 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HANDGUY.

Jak działa moduł przewidywania ceny Hand Guy (HANDGUY)? Moduł predykcji ceny Hand Guy to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HANDGUY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Hand Guy na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HANDGUY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Hand Guy. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HANDGUY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HANDGUY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Hand Guy.

Dlaczego prognoaza ceny HANDGUY jest ważna?

Prognozy cen HANDGUY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w HANDGUY? Według Twoich prognoz HANDGUY osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny HANDGUY na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Hand Guy (HANDGUY), przewidywana cena HANDGUY osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 HANDGUY w 2026 roku? Cena 1 Hand Guy (HANDGUY) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz HANDGUY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena HANDGUY w 2027 roku? Hand Guy (HANDGUY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HANDGUY do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HANDGUY w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hand Guy (HANDGUY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HANDGUY w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hand Guy (HANDGUY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 HANDGUY w 2030 roku? Cena 1 Hand Guy (HANDGUY) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz HANDGUY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny HANDGUY na 2040 rok? Hand Guy (HANDGUY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HANDGUY do 2040 roku.