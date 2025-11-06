GiełdaDEX+
Aktualna cena GUSD to 1 USD. Śledź aktualizacje cen GUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GUSD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GUSD

Informacje o cenie GUSD

Czym jest GUSD

Oficjalna strona internetowa GUSD

Tokenomika GUSD

Prognoza cen GUSD

Cena GUSD (GUSD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GUSD do USD:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
GUSD (GUSD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:34:59 (UTC+8)

Informacje o cenie GUSD (GUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.998275
$ 0.998275$ 0.998275
Minimum 24h
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
Maksimum 24h

$ 0.998275
$ 0.998275$ 0.998275

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.98989
$ 0.98989$ 0.98989

+0.05%

+0.08%

+0.05%

+0.05%

Aktualna cena GUSD (GUSD) wynosi $1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GUSD wahał się między $ 0.998275 a $ 1.004, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GUSD w historii to $ 1.019, a najniższy to $ 0.98989.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GUSD zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.08% w ciągu 24 godzin i o +0.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GUSD (GUSD)

$ 149.80M
$ 149.80M$ 149.80M

--
----

$ 320.02M
$ 320.02M$ 320.02M

149.79M
149.79M 149.79M

320,000,000.0
320,000,000.0 320,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GUSD wynosi $ 149.80M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GUSD w obiegu wynosi 149.79M, przy całkowitej podaży 320000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 320.02M.

Historia ceny GUSD (GUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GUSD do USD wyniosła $ +0.00075342.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GUSD do USD wyniosła $ +0.0014084000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GUSD do USD wyniosła $ -0.0000513000.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GUSD do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00075342+0.08%
30 Dni$ +0.0014084000+0.14%
60 dni$ -0.0000513000-0.00%
90 dni$ 0--

Co to jest GUSD (GUSD)

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla GUSD (GUSD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny GUSD (w USD)

Jaka będzie wartość GUSD (GUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GUSD (GUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GUSD.

Sprawdź teraz prognozę ceny GUSD!

GUSD na lokalne waluty

Tokenomika GUSD (GUSD)

Zrozumienie tokenomiki GUSD (GUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GUSD (GUSD)

Jaka jest dziś wartość GUSD (GUSD)?
Aktualna cena GUSD w USD wynosi 1.0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GUSD do USD?
Aktualna cena GUSD w USD wynosi $ 1.0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GUSD?
Kapitalizacja rynkowa dla GUSD wynosi $ 149.80M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GUSD w obiegu?
W obiegu GUSD znajduje się 149.79M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GUSD?
GUSD osiąga ATH w wysokości 1.019 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GUSD?
GUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.98989 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku GUSD pójdzie wyżej?
GUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:34:59 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

