Informacje o cenie GUSD (GUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.998275 $ 0.998275 $ 0.998275 Minimum 24h $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.998275$ 0.998275 $ 0.998275 Maksimum 24h $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Historyczne maksimum $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Najniższa cena $ 0.98989$ 0.98989 $ 0.98989 Zmiana ceny (1H) +0.05% Zmiana ceny (1D) +0.08% Zmiana ceny (7D) +0.05% Zmiana ceny (7D) +0.05%

Aktualna cena GUSD (GUSD) wynosi $1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GUSD wahał się między $ 0.998275 a $ 1.004, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GUSD w historii to $ 1.019, a najniższy to $ 0.98989.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GUSD zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.08% w ciągu 24 godzin i o +0.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GUSD (GUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 149.80M$ 149.80M $ 149.80M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 320.02M$ 320.02M $ 320.02M Podaż w obiegu 149.79M 149.79M 149.79M Całkowita podaż 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GUSD wynosi $ 149.80M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GUSD w obiegu wynosi 149.79M, przy całkowitej podaży 320000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 320.02M.