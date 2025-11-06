Informacje o cenie Guardian Token (GUARDIAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.46% Zmiana ceny (1D) +3.57% Zmiana ceny (7D) -16.78% Zmiana ceny (7D) -16.78%

Aktualna cena Guardian Token (GUARDIAN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GUARDIAN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GUARDIAN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GUARDIAN zmieniły się o +0.46% w ciągu ostatniej godziny, o +3.57% w ciągu 24 godzin i o -16.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Guardian Token (GUARDIAN)

Kapitalizacja rynkowa $ 299.19K$ 299.19K $ 299.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 299.19K$ 299.19K $ 299.19K Podaż w obiegu 593.31M 593.31M 593.31M Całkowita podaż 593,308,389.030029 593,308,389.030029 593,308,389.030029

Obecna kapitalizacja rynkowa Guardian Token wynosi $ 299.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GUARDIAN w obiegu wynosi 593.31M, przy całkowitej podaży 593308389.030029. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 299.19K.