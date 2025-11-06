GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Guardian Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GUARDIAN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GUARDIAN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Guardian Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GUARDIAN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GUARDIAN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GUARDIAN

Informacje o cenie GUARDIAN

Czym jest GUARDIAN

Biała księga GUARDIAN

Oficjalna strona internetowa GUARDIAN

Tokenomika GUARDIAN

Prognoza cen GUARDIAN

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Guardian Token

Cena Guardian Token (GUARDIAN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GUARDIAN do USD:

$0.00050428
$0.00050428$0.00050428
+3.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Guardian Token (GUARDIAN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:34:27 (UTC+8)

Informacje o cenie Guardian Token (GUARDIAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

+3.57%

-16.78%

-16.78%

Aktualna cena Guardian Token (GUARDIAN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GUARDIAN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GUARDIAN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GUARDIAN zmieniły się o +0.46% w ciągu ostatniej godziny, o +3.57% w ciągu 24 godzin i o -16.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Guardian Token (GUARDIAN)

$ 299.19K
$ 299.19K$ 299.19K

--
----

$ 299.19K
$ 299.19K$ 299.19K

593.31M
593.31M 593.31M

593,308,389.030029
593,308,389.030029 593,308,389.030029

Obecna kapitalizacja rynkowa Guardian Token wynosi $ 299.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GUARDIAN w obiegu wynosi 593.31M, przy całkowitej podaży 593308389.030029. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 299.19K.

Historia ceny Guardian Token (GUARDIAN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Guardian Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Guardian Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Guardian Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Guardian Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.57%
30 Dni$ 0-31.02%
60 dni$ 0-28.48%
90 dni$ 0--

Co to jest Guardian Token (GUARDIAN)

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Guardian Token (GUARDIAN)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Guardian Token (w USD)

Jaka będzie wartość Guardian Token (GUARDIAN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Guardian Token (GUARDIAN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Guardian Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Guardian Token!

GUARDIAN na lokalne waluty

Tokenomika Guardian Token (GUARDIAN)

Zrozumienie tokenomiki Guardian Token (GUARDIAN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GUARDIANjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Guardian Token (GUARDIAN)

Jaka jest dziś wartość Guardian Token (GUARDIAN)?
Aktualna cena GUARDIAN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GUARDIAN do USD?
Aktualna cena GUARDIAN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Guardian Token?
Kapitalizacja rynkowa dla GUARDIAN wynosi $ 299.19K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GUARDIAN w obiegu?
W obiegu GUARDIAN znajduje się 593.31M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GUARDIAN?
GUARDIAN osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GUARDIAN?
GUARDIAN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GUARDIAN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GUARDIAN wynosi -- USD.
Czy w tym roku GUARDIAN pójdzie wyżej?
GUARDIAN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GUARDIAN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:34:27 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Guardian Token (GUARDIAN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,598.44
$103,598.44$103,598.44

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.08
$3,432.08$3,432.08

+0.98%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.99
$161.99$161.99

+0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,598.44
$103,598.44$103,598.44

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.08
$3,432.08$3,432.08

+0.98%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3586
$2.3586$2.3586

+3.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.99
$161.99$161.99

+0.91%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1402
$1.1402$1.1402

+5.06%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03610
$0.03610$0.03610

+44.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00404
$0.00404$0.00404

-46.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010488
$0.000010488$0.000010488

+455.50%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2237
$0.2237$0.2237

+347.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5080
$1.5080$1.5080

+85.89%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01793
$0.01793$0.01793

+43.44%