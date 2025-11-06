Informacje o cenie GTETH (GTETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,274.41 $ 3,274.41 $ 3,274.41 Minimum 24h $ 3,470.36 $ 3,470.36 $ 3,470.36 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,274.41$ 3,274.41 $ 3,274.41 Maksimum 24h $ 3,470.36$ 3,470.36 $ 3,470.36 Historyczne maksimum $ 4,751.71$ 4,751.71 $ 4,751.71 Najniższa cena $ 3,083.74$ 3,083.74 $ 3,083.74 Zmiana ceny (1H) +1.27% Zmiana ceny (1D) +3.39% Zmiana ceny (7D) -12.81% Zmiana ceny (7D) -12.81%

Aktualna cena GTETH (GTETH) wynosi $3,440.27. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GTETH wahał się między $ 3,274.41 a $ 3,470.36, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GTETH w historii to $ 4,751.71, a najniższy to $ 3,083.74.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GTETH zmieniły się o +1.27% w ciągu ostatniej godziny, o +3.39% w ciągu 24 godzin i o -12.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GTETH (GTETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 529.48M$ 529.48M $ 529.48M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 529.48M$ 529.48M $ 529.48M Podaż w obiegu 153.82K 153.82K 153.82K Całkowita podaż 153,820.0 153,820.0 153,820.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GTETH wynosi $ 529.48M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GTETH w obiegu wynosi 153.82K, przy całkowitej podaży 153820.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 529.48M.