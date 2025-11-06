GiełdaDEX+
Aktualna cena Grodo AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GRODO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GRODO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Grodo AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GRODO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GRODO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GRODO

Informacje o cenie GRODO

Czym jest GRODO

Biała księga GRODO

Oficjalna strona internetowa GRODO

Tokenomika GRODO

Prognoza cen GRODO

Logo Grodo AI

Cena Grodo AI (GRODO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GRODO do USD:

--
----
+0.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Grodo AI (GRODO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:33:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Grodo AI (GRODO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.24%

+0.80%

-57.59%

-57.59%

Aktualna cena Grodo AI (GRODO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRODO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRODO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRODO zmieniły się o +1.24% w ciągu ostatniej godziny, o +0.80% w ciągu 24 godzin i o -57.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Grodo AI (GRODO)

$ 66.17K
$ 66.17K$ 66.17K

--
----

$ 66.17K
$ 66.17K$ 66.17K

99.88B
99.88B 99.88B

99,879,880,005.11757
99,879,880,005.11757 99,879,880,005.11757

Obecna kapitalizacja rynkowa Grodo AI wynosi $ 66.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRODO w obiegu wynosi 99.88B, przy całkowitej podaży 99879880005.11757. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 66.17K.

Historia ceny Grodo AI (GRODO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Grodo AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Grodo AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Grodo AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Grodo AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.80%
30 Dni$ 0-87.53%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Grodo AI (GRODO)

Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network.

The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground

XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Grodo AI (w USD)

Jaka będzie wartość Grodo AI (GRODO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Grodo AI (GRODO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Grodo AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Grodo AI!

GRODO na lokalne waluty

Tokenomika Grodo AI (GRODO)

Zrozumienie tokenomiki Grodo AI (GRODO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GRODOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Grodo AI (GRODO)

Jaka jest dziś wartość Grodo AI (GRODO)?
Aktualna cena GRODO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GRODO do USD?
Aktualna cena GRODO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Grodo AI?
Kapitalizacja rynkowa dla GRODO wynosi $ 66.17K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GRODO w obiegu?
W obiegu GRODO znajduje się 99.88B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GRODO?
GRODO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GRODO?
GRODO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GRODO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GRODO wynosi -- USD.
Czy w tym roku GRODO pójdzie wyżej?
GRODO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GRODO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:33:53 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Grodo AI (GRODO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

