Informacje o cenie Grodo AI (GRODO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.24% Zmiana ceny (1D) +0.80% Zmiana ceny (7D) -57.59% Zmiana ceny (7D) -57.59%

Aktualna cena Grodo AI (GRODO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRODO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRODO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRODO zmieniły się o +1.24% w ciągu ostatniej godziny, o +0.80% w ciągu 24 godzin i o -57.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Grodo AI (GRODO)

Kapitalizacja rynkowa $ 66.17K$ 66.17K $ 66.17K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 66.17K$ 66.17K $ 66.17K Podaż w obiegu 99.88B 99.88B 99.88B Całkowita podaż 99,879,880,005.11757 99,879,880,005.11757 99,879,880,005.11757

Obecna kapitalizacja rynkowa Grodo AI wynosi $ 66.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRODO w obiegu wynosi 99.88B, przy całkowitej podaży 99879880005.11757. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 66.17K.