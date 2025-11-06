Prognoza ceny Grodo AI (GRODO) (USD)

Sprawdź prognozy cen Grodo AI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GRODO w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Grodo AI % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Grodo AI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Grodo AI (GRODO) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Grodo AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Grodo AI (GRODO) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Grodo AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Grodo AI (GRODO) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GRODO na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Grodo AI (GRODO) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GRODO na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Grodo AI (GRODO) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GRODO w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Grodo AI (GRODO) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GRODO w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Grodo AI (GRODO) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Grodo AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Grodo AI (GRODO) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Grodo AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Grodo AI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Grodo AI (GRODO) na dziś Przewidywana cena dla GRODO w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Grodo AI (GRODO) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GRODO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Grodo AI (GRODO) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GRODO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Grodo AI (GRODO) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GRODO wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Grodo AI Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 65.20K$ 65.20K $ 65.20K Podaż w obiegu 99.88B 99.88B 99.88B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GRODO to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto GRODO ma podaż w obiegu wynoszącą 99.88B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 65.20K. Zobacz na żywo cenę GRODO

Historyczna cena Grodo AI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Grodo AI, cena Grodo AI wynosi 0USD. Podaż w obiegu Grodo AI (GRODO) wynosi 99.88B GRODO , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $65,203 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.29% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -57.52% $ 0 $ 0.000005 $ 0.000000

30 Dni -87.72% $ 0 $ 0.000005 $ 0.000000 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Grodo AI zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.29% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Grodo AI osiągnął maksimum na poziomie $0.000005 i minimum na poziomie $0.000000 . Zanotowano zmianę ceny o -57.52% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GRODO do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Grodo AI o -87.72% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GRODO.

Jak działa moduł przewidywania ceny Grodo AI (GRODO)? Moduł predykcji ceny Grodo AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GRODO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Grodo AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GRODO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Grodo AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GRODO. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GRODO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Grodo AI.

Dlaczego prognoaza ceny GRODO jest ważna?

Prognozy cen GRODO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GRODO? Według Twoich prognoz GRODO osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GRODO na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Grodo AI (GRODO), przewidywana cena GRODO osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GRODO w 2026 roku? Cena 1 Grodo AI (GRODO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GRODO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GRODO w 2027 roku? Grodo AI (GRODO) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GRODO do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GRODO w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Grodo AI (GRODO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GRODO w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Grodo AI (GRODO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GRODO w 2030 roku? Cena 1 Grodo AI (GRODO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz GRODO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GRODO na 2040 rok? Grodo AI (GRODO) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GRODO do 2040 roku.