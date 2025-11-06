GiełdaDEX+
Aktualna cena GRIND to 0.00001235 USD. Śledź aktualizacje cen GRIND do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GRIND łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GRIND

Informacje o cenie GRIND

Czym jest GRIND

Oficjalna strona internetowa GRIND

Tokenomika GRIND

Prognoza cen GRIND

Cena GRIND (GRIND)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GRIND do USD:

--
----
+3.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
GRIND (GRIND) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:33:38 (UTC+8)

Informacje o cenie GRIND (GRIND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00001169
$ 0.00001169
Minimum 24h
$ 0.00001244
$ 0.00001244
Maksimum 24h

$ 0.00001169
$ 0.00001169

$ 0.00001244
$ 0.00001244

$ 0.00009066
$ 0.00009066

$ 0.00001014
$ 0.00001014

+1.25%

+5.40%

-16.21%

-16.21%

Aktualna cena GRIND (GRIND) wynosi $0.00001235. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRIND wahał się między $ 0.00001169 a $ 0.00001244, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRIND w historii to $ 0.00009066, a najniższy to $ 0.00001014.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRIND zmieniły się o +1.25% w ciągu ostatniej godziny, o +5.40% w ciągu 24 godzin i o -16.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GRIND (GRIND)

$ 960.61K
$ 960.61K

--
----

$ 960.61K
$ 960.61K

77.78B
77.78B

77,777,777,777.0
77,777,777,777.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GRIND wynosi $ 960.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRIND w obiegu wynosi 77.78B, przy całkowitej podaży 77777777777.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 960.61K.

Historia ceny GRIND (GRIND) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GRIND do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GRIND do USD wyniosła $ -0.0000065012.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GRIND do USD wyniosła $ -0.0000083742.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GRIND do USD wyniosła $ -0.00002213390104653999.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.40%
30 Dni$ -0.0000065012-52.64%
60 dni$ -0.0000083742-67.80%
90 dni$ -0.00002213390104653999-64.18%

Co to jest GRIND (GRIND)

$GRIND is the memecoin for everyone who’s ever hustled for someone else’s win. Built on AbstractChain with a clean, community-first launch, it skips the VC games and goes straight to the people, especially holders of top NFT communities. Oh, and it’s all repped by a wheel-spinning hamster.

Through strategic alliances with over 20 NFT communities and dynamic events such as hackathons, $GRIND transforms internet culture and meme power into real-world momentum. It’s not just a token—it’s a self-sustaining attention engine, built to ignite rapid engagement and maintain lasting relevance in the crypto space.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla GRIND (GRIND)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny GRIND (w USD)

Jaka będzie wartość GRIND (GRIND) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GRIND (GRIND) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GRIND.

Sprawdź teraz prognozę ceny GRIND!

GRIND na lokalne waluty

Tokenomika GRIND (GRIND)

Zrozumienie tokenomiki GRIND (GRIND) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GRINDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GRIND (GRIND)

Jaka jest dziś wartość GRIND (GRIND)?
Aktualna cena GRIND w USD wynosi 0.00001235USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GRIND do USD?
Aktualna cena GRIND w USD wynosi $ 0.00001235. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GRIND?
Kapitalizacja rynkowa dla GRIND wynosi $ 960.61K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GRIND w obiegu?
W obiegu GRIND znajduje się 77.78B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GRIND?
GRIND osiąga ATH w wysokości 0.00009066 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GRIND?
GRIND zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001014 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GRIND?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GRIND wynosi -- USD.
Czy w tym roku GRIND pójdzie wyżej?
GRIND może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GRIND, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:33:38 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe GRIND (GRIND)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,598.10

$3,432.60

$161.96

$0.9999

$1,477.94

$103,598.10

$3,432.60

$2.3584

$161.96

$1.1432

