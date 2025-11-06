Cena GRIND (GRIND)
+1.25%
+5.40%
-16.21%
-16.21%
Aktualna cena GRIND (GRIND) wynosi $0.00001235. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRIND wahał się między $ 0.00001169 a $ 0.00001244, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRIND w historii to $ 0.00009066, a najniższy to $ 0.00001014.
Pod względem krótkoterminowych wyniki GRIND zmieniły się o +1.25% w ciągu ostatniej godziny, o +5.40% w ciągu 24 godzin i o -16.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa GRIND wynosi $ 960.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRIND w obiegu wynosi 77.78B, przy całkowitej podaży 77777777777.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 960.61K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GRIND do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GRIND do USD wyniosła $ -0.0000065012.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GRIND do USD wyniosła $ -0.0000083742.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GRIND do USD wyniosła $ -0.00002213390104653999.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+5.40%
|30 Dni
|$ -0.0000065012
|-52.64%
|60 dni
|$ -0.0000083742
|-67.80%
|90 dni
|$ -0.00002213390104653999
|-64.18%
$GRIND is the memecoin for everyone who’s ever hustled for someone else’s win. Built on AbstractChain with a clean, community-first launch, it skips the VC games and goes straight to the people, especially holders of top NFT communities. Oh, and it’s all repped by a wheel-spinning hamster.
Through strategic alliances with over 20 NFT communities and dynamic events such as hackathons, $GRIND transforms internet culture and meme power into real-world momentum. It’s not just a token—it’s a self-sustaining attention engine, built to ignite rapid engagement and maintain lasting relevance in the crypto space.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
