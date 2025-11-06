Informacje o cenie GRIND (GRIND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001169 $ 0.00001169 $ 0.00001169 Minimum 24h $ 0.00001244 $ 0.00001244 $ 0.00001244 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001169$ 0.00001169 $ 0.00001169 Maksimum 24h $ 0.00001244$ 0.00001244 $ 0.00001244 Historyczne maksimum $ 0.00009066$ 0.00009066 $ 0.00009066 Najniższa cena $ 0.00001014$ 0.00001014 $ 0.00001014 Zmiana ceny (1H) +1.25% Zmiana ceny (1D) +5.40% Zmiana ceny (7D) -16.21% Zmiana ceny (7D) -16.21%

Aktualna cena GRIND (GRIND) wynosi $0.00001235. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRIND wahał się między $ 0.00001169 a $ 0.00001244, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRIND w historii to $ 0.00009066, a najniższy to $ 0.00001014.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRIND zmieniły się o +1.25% w ciągu ostatniej godziny, o +5.40% w ciągu 24 godzin i o -16.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GRIND (GRIND)

Kapitalizacja rynkowa $ 960.61K$ 960.61K $ 960.61K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 960.61K$ 960.61K $ 960.61K Podaż w obiegu 77.78B 77.78B 77.78B Całkowita podaż 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GRIND wynosi $ 960.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRIND w obiegu wynosi 77.78B, przy całkowitej podaży 77777777777.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 960.61K.