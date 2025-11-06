Informacje o cenie Green (GREEN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +27.69% Zmiana ceny (1D) +39.77% Zmiana ceny (7D) +52.34% Zmiana ceny (7D) +52.34%

Aktualna cena Green (GREEN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GREEN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GREEN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GREEN zmieniły się o +27.69% w ciągu ostatniej godziny, o +39.77% w ciągu 24 godzin i o +52.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Green (GREEN)

Kapitalizacja rynkowa $ 22.96M$ 22.96M $ 22.96M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 22.96M$ 22.96M $ 22.96M Podaż w obiegu 47.64B 47.64B 47.64B Całkowita podaż 47,640,962,977.26103 47,640,962,977.26103 47,640,962,977.26103

Obecna kapitalizacja rynkowa Green wynosi $ 22.96M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GREEN w obiegu wynosi 47.64B, przy całkowitej podaży 47640962977.26103. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.96M.