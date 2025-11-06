Informacje o cenie GRDM (GRDM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02841479$ 0.02841479 $ 0.02841479 Najniższa cena $ 0.01535586$ 0.01535586 $ 0.01535586 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena GRDM (GRDM) wynosi $0.01741862. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRDM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRDM w historii to $ 0.02841479, a najniższy to $ 0.01535586.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRDM zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GRDM (GRDM)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.42M$ 17.42M $ 17.42M Podaż w obiegu 400.00M 400.00M 400.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GRDM wynosi $ 6.97M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRDM w obiegu wynosi 400.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.42M.