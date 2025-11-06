GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena GRDM to 0.01741862 USD. Śledź aktualizacje cen GRDM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GRDM łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena GRDM to 0.01741862 USD. Śledź aktualizacje cen GRDM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GRDM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GRDM

Informacje o cenie GRDM

Czym jest GRDM

Oficjalna strona internetowa GRDM

Tokenomika GRDM

Prognoza cen GRDM

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo GRDM

Cena GRDM (GRDM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GRDM do USD:

$0.01741862
$0.01741862$0.01741862
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
GRDM (GRDM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:33:23 (UTC+8)

Informacje o cenie GRDM (GRDM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02841479
$ 0.02841479$ 0.02841479

$ 0.01535586
$ 0.01535586$ 0.01535586

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena GRDM (GRDM) wynosi $0.01741862. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRDM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRDM w historii to $ 0.02841479, a najniższy to $ 0.01535586.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRDM zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GRDM (GRDM)

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

--
----

$ 17.42M
$ 17.42M$ 17.42M

400.00M
400.00M 400.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GRDM wynosi $ 6.97M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRDM w obiegu wynosi 400.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.42M.

Historia ceny GRDM (GRDM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GRDM do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GRDM do USD wyniosła $ -0.0048068458.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GRDM do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GRDM do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0048068458-27.59%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest GRDM (GRDM)

🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery.

At the heart of Gridium are two intelligent modules:

🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems.

🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty.

Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla GRDM (GRDM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny GRDM (w USD)

Jaka będzie wartość GRDM (GRDM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GRDM (GRDM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GRDM.

Sprawdź teraz prognozę ceny GRDM!

GRDM na lokalne waluty

Tokenomika GRDM (GRDM)

Zrozumienie tokenomiki GRDM (GRDM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GRDMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GRDM (GRDM)

Jaka jest dziś wartość GRDM (GRDM)?
Aktualna cena GRDM w USD wynosi 0.01741862USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GRDM do USD?
Aktualna cena GRDM w USD wynosi $ 0.01741862. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GRDM?
Kapitalizacja rynkowa dla GRDM wynosi $ 6.97M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GRDM w obiegu?
W obiegu GRDM znajduje się 400.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GRDM?
GRDM osiąga ATH w wysokości 0.02841479 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GRDM?
GRDM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01535586 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GRDM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GRDM wynosi -- USD.
Czy w tym roku GRDM pójdzie wyżej?
GRDM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GRDM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:33:23 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe GRDM (GRDM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,634.47
$103,634.47$103,634.47

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,433.74
$3,433.74$3,433.74

+1.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.01
$162.01$162.01

+0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,634.47
$103,634.47$103,634.47

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,433.74
$3,433.74$3,433.74

+1.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3597
$2.3597$2.3597

+3.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.01
$162.01$162.01

+0.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1412
$1.1412$1.1412

+5.16%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03584
$0.03584$0.03584

+43.36%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00404
$0.00404$0.00404

-46.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010968
$0.000010968$0.000010968

+480.93%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2221
$0.2221$0.2221

+344.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4856
$1.4856$1.4856

+83.13%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01784
$0.01784$0.01784

+42.72%