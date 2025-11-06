Informacje o cenie grail (SN81) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 Minimum 24h $ 3.48 $ 3.48 $ 3.48 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Maksimum 24h $ 3.48$ 3.48 $ 3.48 Historyczne maksimum $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 Najniższa cena $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Zmiana ceny (1H) +2.33% Zmiana ceny (1D) +2.17% Zmiana ceny (7D) -16.90% Zmiana ceny (7D) -16.90%

Aktualna cena grail (SN81) wynosi $3.32. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN81 wahał się między $ 3.05 a $ 3.48, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN81 w historii to $ 7.51, a najniższy to $ 1.92.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN81 zmieniły się o +2.33% w ciągu ostatniej godziny, o +2.17% w ciągu 24 godzin i o -16.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o grail (SN81)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.01M$ 8.01M $ 8.01M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.01M$ 8.01M $ 8.01M Podaż w obiegu 2.41M 2.41M 2.41M Całkowita podaż 2,408,129.596897699 2,408,129.596897699 2,408,129.596897699

Obecna kapitalizacja rynkowa grail wynosi $ 8.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN81 w obiegu wynosi 2.41M, przy całkowitej podaży 2408129.596897699. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.01M.