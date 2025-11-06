GiełdaDEX+
Aktualna cena grail to 3.32 USD. Śledź aktualizacje cen SN81 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SN81 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SN81

Informacje o cenie SN81

Czym jest SN81

Oficjalna strona internetowa SN81

Tokenomika SN81

Prognoza cen SN81

Logo grail

Cena grail (SN81)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SN81 do USD:

$3.32
+2.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
grail (SN81) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:33:05 (UTC+8)

Informacje o cenie grail (SN81) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 3.05
Minimum 24h
$ 3.48
Maksimum 24h

$ 3.05
$ 3.48
$ 7.51
$ 1.92
+2.33%

+2.17%

-16.90%

-16.90%

Aktualna cena grail (SN81) wynosi $3.32. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN81 wahał się między $ 3.05 a $ 3.48, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN81 w historii to $ 7.51, a najniższy to $ 1.92.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN81 zmieniły się o +2.33% w ciągu ostatniej godziny, o +2.17% w ciągu 24 godzin i o -16.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o grail (SN81)

$ 8.01M
--
$ 8.01M
2.41M
2,408,129.596897699
Obecna kapitalizacja rynkowa grail wynosi $ 8.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN81 w obiegu wynosi 2.41M, przy całkowitej podaży 2408129.596897699. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.01M.

Historia ceny grail (SN81) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny grail do USD wyniosła $ +0.070515.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny grail do USD wyniosła $ -0.0509311240.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny grail do USD wyniosła $ -0.1509633880.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny grail do USD wyniosła $ +0.409752456178713.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.070515+2.17%
30 Dni$ -0.0509311240-1.53%
60 dni$ -0.1509633880-4.54%
90 dni$ +0.409752456178713+14.08%

Co to jest grail (SN81)

Grail operates as subnet 81 on the Bittensor network, serving as the reinforcement learning fine-tuning and post-training layer of the Covenant AI ecosystem. The project implements the GRAIL protocol (Guaranteed Rollout Authenticity via Inference Ledger) to provide cryptographically verifiable model outputs during reinforcement learning rollouts. Grail transforms foundation models from pre-training subnets into deployable, aligned AI systems through permissionless, incentivized RL fine-tuning infrastructure. The platform generates thousands of rollouts per second using custom algorithms designed for post-training optimization. The subnet supports models ranging from 8B to 70B+ parameters and integrates with multiple RL environments for diverse training scenarios.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla grail (SN81)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny grail (w USD)

Jaka będzie wartość grail (SN81) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w grail (SN81) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla grail.

Sprawdź teraz prognozę ceny grail!

SN81 na lokalne waluty

Tokenomika grail (SN81)

Zrozumienie tokenomiki grail (SN81) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SN81już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące grail (SN81)

Jaka jest dziś wartość grail (SN81)?
Aktualna cena SN81 w USD wynosi 3.32USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SN81 do USD?
Aktualna cena SN81 w USD wynosi $ 3.32. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa grail?
Kapitalizacja rynkowa dla SN81 wynosi $ 8.01M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SN81 w obiegu?
W obiegu SN81 znajduje się 2.41M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SN81?
SN81 osiąga ATH w wysokości 7.51 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SN81?
SN81 zaliczył cenę ATL w wysokości 1.92 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SN81?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SN81 wynosi -- USD.
Czy w tym roku SN81 pójdzie wyżej?
SN81 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SN81, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe grail (SN81)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

