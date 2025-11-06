Prognoza ceny grail (SN81) (USD)

Sprawdź prognozy cen grail na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SN81 w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę grail
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny grail
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny grail na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny grail (SN81) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy grail może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 3.23.

Prognoza ceny grail (SN81) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy grail może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 3.3915.

Prognoza ceny grail (SN81) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SN81 na 2027 rok wyniesie $ 3.5610 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny grail (SN81) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SN81 na 2028 rok wyniesie $ 3.7391 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny grail (SN81) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SN81 w 2029 roku wyniesie $ 3.9260 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny grail (SN81) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SN81 w 2030 roku wyniesie $ 4.1223 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny grail (SN81) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena grail może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 6.7149.

Prognoza ceny grail (SN81) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena grail może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 10.9379.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 3.23
    0.00%
  • 2026
    $ 3.3915
    5.00%
  • 2027
    $ 3.5610
    10.25%
  • 2028
    $ 3.7391
    15.76%
  • 2029
    $ 3.9260
    21.55%
  • 2030
    $ 4.1223
    27.63%
  • 2031
    $ 4.3285
    34.01%
  • 2032
    $ 4.5449
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 4.7721
    47.75%
  • 2034
    $ 5.0107
    55.13%
  • 2035
    $ 5.2613
    62.89%
  • 2036
    $ 5.5243
    71.03%
  • 2037
    $ 5.8006
    79.59%
  • 2038
    $ 6.0906
    88.56%
  • 2039
    $ 6.3951
    97.99%
  • 2040
    $ 6.7149
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny grail na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 3.23
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 3.2304
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 3.2330
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 3.2432
    0.41%
Prognoza ceny grail (SN81) na dziś

Przewidywana cena dla SN81 w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $3.23. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny grail (SN81) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SN81 z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $3.2304. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa grail (SN81) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SN81, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $3.2330. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa grail (SN81) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SN81 wynosi $3.2432. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen grail

--

$ 7.75M
$ 7.75M$ 7.75M

2.41M
2.41M 2.41M

--

Najnowsza cena SN81 to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto SN81 ma podaż w obiegu wynoszącą 2.41M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 7.75M.

Historyczna cena grail

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami grail, cena grail wynosi 3.23USD. Podaż w obiegu grail (SN81) wynosi 2.41M SN81, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $7,746,658.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    3.67%
    $ 0.114089
    $ 3.48
    $ 3.11
  • 7 D
    -15.87%
    $ -0.512663
    $ 4.6523
    $ 3.0731
  • 30 Dni
    -5.77%
    $ -0.186503
    $ 4.6523
    $ 3.0731
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin grail zanotował zmianę ceny o $0.114089, co stanowi 3.67% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs grail osiągnął maksimum na poziomie $4.6523 i minimum na poziomie $3.0731. Zanotowano zmianę ceny o -15.87%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał SN81 do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana grail o -5.77%, co odpowiada około $-0.186503 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SN81.

Jak działa moduł przewidywania ceny grail (SN81)?

Moduł predykcji ceny grail to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SN81. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania grail na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SN81, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę grail. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SN81.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SN81, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał grail.

Dlaczego prognoaza ceny SN81 jest ważna?

Prognozy cen SN81 są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w SN81?
Według Twoich prognoz SN81 osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny SN81 na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny grail (SN81), przewidywana cena SN81 osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 SN81 w 2026 roku?
Cena 1 grail (SN81) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz SN81 wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena SN81 w 2027 roku?
grail (SN81) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SN81 do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SN81 w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, grail (SN81) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SN81 w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, grail (SN81) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 SN81 w 2030 roku?
Cena 1 grail (SN81) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz SN81 wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny SN81 na 2040 rok?
grail (SN81) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SN81 do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.