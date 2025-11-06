Informacje o cenie GPUAI (GPUAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00642701 $ 0.00642701 $ 0.00642701 Minimum 24h $ 0.00791252 $ 0.00791252 $ 0.00791252 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00642701$ 0.00642701 $ 0.00642701 Maksimum 24h $ 0.00791252$ 0.00791252 $ 0.00791252 Historyczne maksimum $ 0.6198$ 0.6198 $ 0.6198 Najniższa cena $ 0.00437792$ 0.00437792 $ 0.00437792 Zmiana ceny (1H) -0.32% Zmiana ceny (1D) -1.65% Zmiana ceny (7D) +1.28% Zmiana ceny (7D) +1.28%

Aktualna cena GPUAI (GPUAI) wynosi $0.0068088. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GPUAI wahał się między $ 0.00642701 a $ 0.00791252, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GPUAI w historii to $ 0.6198, a najniższy to $ 0.00437792.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GPUAI zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o -1.65% w ciągu 24 godzin i o +1.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GPUAI (GPUAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 418.74K$ 418.74K $ 418.74K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 680.88K$ 680.88K $ 680.88K Podaż w obiegu 61.50M 61.50M 61.50M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GPUAI wynosi $ 418.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GPUAI w obiegu wynosi 61.50M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 680.88K.