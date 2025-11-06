GiełdaDEX+
Aktualna cena GPUAI to 0.0068088 USD. Śledź aktualizacje cen GPUAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GPUAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena GPUAI to 0.0068088 USD. Śledź aktualizacje cen GPUAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GPUAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GPUAI

Informacje o cenie GPUAI

Czym jest GPUAI

Oficjalna strona internetowa GPUAI

Tokenomika GPUAI

Prognoza cen GPUAI

Cena GPUAI (GPUAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GPUAI do USD:

$0.0068088
$0.0068088$0.0068088
-1.60%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
GPUAI (GPUAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:32:55 (UTC+8)

Informacje o cenie GPUAI (GPUAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00642701
$ 0.00642701$ 0.00642701
Minimum 24h
$ 0.00791252
$ 0.00791252$ 0.00791252
Maksimum 24h

$ 0.00642701
$ 0.00642701$ 0.00642701

$ 0.00791252
$ 0.00791252$ 0.00791252

$ 0.6198
$ 0.6198$ 0.6198

$ 0.00437792
$ 0.00437792$ 0.00437792

-0.32%

-1.65%

+1.28%

+1.28%

Aktualna cena GPUAI (GPUAI) wynosi $0.0068088. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GPUAI wahał się między $ 0.00642701 a $ 0.00791252, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GPUAI w historii to $ 0.6198, a najniższy to $ 0.00437792.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GPUAI zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o -1.65% w ciągu 24 godzin i o +1.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GPUAI (GPUAI)

$ 418.74K
$ 418.74K$ 418.74K

--
----

$ 680.88K
$ 680.88K$ 680.88K

61.50M
61.50M 61.50M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GPUAI wynosi $ 418.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GPUAI w obiegu wynosi 61.50M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 680.88K.

Historia ceny GPUAI (GPUAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GPUAI do USD wyniosła $ -0.000114671424102861.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GPUAI do USD wyniosła $ -0.0023031589.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GPUAI do USD wyniosła $ -0.0007586187.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GPUAI do USD wyniosła $ -0.00054380313181201.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000114671424102861-1.65%
30 Dni$ -0.0023031589-33.82%
60 dni$ -0.0007586187-11.14%
90 dni$ -0.00054380313181201-7.39%

Co to jest GPUAI (GPUAI)

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.

The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.

The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.

GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla GPUAI (GPUAI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny GPUAI (w USD)

Jaka będzie wartość GPUAI (GPUAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GPUAI (GPUAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GPUAI.

Sprawdź teraz prognozę ceny GPUAI!

GPUAI na lokalne waluty

Tokenomika GPUAI (GPUAI)

Zrozumienie tokenomiki GPUAI (GPUAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GPUAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GPUAI (GPUAI)

Jaka jest dziś wartość GPUAI (GPUAI)?
Aktualna cena GPUAI w USD wynosi 0.0068088USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GPUAI do USD?
Aktualna cena GPUAI w USD wynosi $ 0.0068088. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GPUAI?
Kapitalizacja rynkowa dla GPUAI wynosi $ 418.74K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GPUAI w obiegu?
W obiegu GPUAI znajduje się 61.50M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GPUAI?
GPUAI osiąga ATH w wysokości 0.6198 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GPUAI?
GPUAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00437792 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GPUAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GPUAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku GPUAI pójdzie wyżej?
GPUAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GPUAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:32:55 (UTC+8)

