Cena GPUAI (GPUAI)
-0.32%
-1.65%
+1.28%
+1.28%
Aktualna cena GPUAI (GPUAI) wynosi $0.0068088. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GPUAI wahał się między $ 0.00642701 a $ 0.00791252, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GPUAI w historii to $ 0.6198, a najniższy to $ 0.00437792.
Pod względem krótkoterminowych wyniki GPUAI zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o -1.65% w ciągu 24 godzin i o +1.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa GPUAI wynosi $ 418.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GPUAI w obiegu wynosi 61.50M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 680.88K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GPUAI do USD wyniosła $ -0.000114671424102861.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GPUAI do USD wyniosła $ -0.0023031589.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GPUAI do USD wyniosła $ -0.0007586187.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GPUAI do USD wyniosła $ -0.00054380313181201.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.000114671424102861
|-1.65%
|30 Dni
|$ -0.0023031589
|-33.82%
|60 dni
|$ -0.0007586187
|-11.14%
|90 dni
|$ -0.00054380313181201
|-7.39%
GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.
The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.
The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.
GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
