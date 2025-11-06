Informacje o cenie Gorilla (GORILLA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00146938 Maksimum 24h $ 0.00165468 Historyczne maksimum $ 0.01120028 Najniższa cena $ 0.0011281 Zmiana ceny (1H) +0.65% Zmiana ceny (1D) +9.56% Zmiana ceny (7D) -23.38%

Aktualna cena Gorilla (GORILLA) wynosi $0.00162613. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GORILLA wahał się między $ 0.00146938 a $ 0.00165468, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GORILLA w historii to $ 0.01120028, a najniższy to $ 0.0011281.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GORILLA zmieniły się o +0.65% w ciągu ostatniej godziny, o +9.56% w ciągu 24 godzin i o -23.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gorilla (GORILLA)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.63M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.63M Podaż w obiegu 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Gorilla wynosi $ 1.63M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GORILLA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.63M.