Informacje o cenie goodcryptoX (GOOD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.062906 Maksimum 24h $ 0.0641 Historyczne maksimum $ 0.186012 Najniższa cena $ 0.059693 Zmiana ceny (1H) +0.49% Zmiana ceny (1D) +1.51% Zmiana ceny (7D) -11.80%

Aktualna cena goodcryptoX (GOOD) wynosi $0.064042. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOOD wahał się między $ 0.062906 a $ 0.0641, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOOD w historii to $ 0.186012, a najniższy to $ 0.059693.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOOD zmieniły się o +0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +1.51% w ciągu 24 godzin i o -11.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o goodcryptoX (GOOD)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.36M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 64.04M Podaż w obiegu 21.20M Całkowita podaż 999,938,080.8368983

Obecna kapitalizacja rynkowa goodcryptoX wynosi $ 1.36M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOOD w obiegu wynosi 21.20M, przy całkowitej podaży 999938080.8368983. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 64.04M.