Aktualna cena goodcryptoX to 0.064042 USD. Śledź aktualizacje cen GOOD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOOD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOOD

Informacje o cenie GOOD

Czym jest GOOD

Biała księga GOOD

Oficjalna strona internetowa GOOD

Tokenomika GOOD

Prognoza cen GOOD

Cena goodcryptoX (GOOD)

Aktualna cena 1 GOOD do USD:

$0.064047
+1.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
goodcryptoX (GOOD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:32:19 (UTC+8)

Informacje o cenie goodcryptoX (GOOD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.062906
Minimum 24h
$ 0.0641
Maksimum 24h

$ 0.062906
$ 0.0641
$ 0.186012
$ 0.059693
+0.49%

+1.51%

-11.80%

-11.80%

Aktualna cena goodcryptoX (GOOD) wynosi $0.064042. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOOD wahał się między $ 0.062906 a $ 0.0641, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOOD w historii to $ 0.186012, a najniższy to $ 0.059693.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOOD zmieniły się o +0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +1.51% w ciągu 24 godzin i o -11.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o goodcryptoX (GOOD)

$ 1.36M
--
$ 64.04M
21.20M
999,938,080.8368983
Obecna kapitalizacja rynkowa goodcryptoX wynosi $ 1.36M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOOD w obiegu wynosi 21.20M, przy całkowitej podaży 999938080.8368983. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 64.04M.

Historia ceny goodcryptoX (GOOD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny goodcryptoX do USD wyniosła $ +0.00095537.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny goodcryptoX do USD wyniosła $ -0.0223866367.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny goodcryptoX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny goodcryptoX do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00095537+1.51%
30 Dni$ -0.0223866367-34.95%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest goodcryptoX (GOOD)

goodcryptoX is a full-stack crypto trading platform that unifies centralized (CEX) and decentralized (DEX) trading within one powerful interface. It offers advanced order types, fully automated bots, portfolio tracking, alerts, and analytics — all accessible on web, iOS, and Android. Users can connect 30+ major exchanges through non-custodial API keys, or trade directly on-chain via built-in MPC wallets on Solana and EVM networks. From spot and futures trading to automated Grid and DCA strategies, goodcryptoX provides everything needed to manage, automate, and scale a professional crypto portfolio in one place.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla goodcryptoX (GOOD)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny goodcryptoX (w USD)

Jaka będzie wartość goodcryptoX (GOOD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w goodcryptoX (GOOD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla goodcryptoX.

Sprawdź teraz prognozę ceny goodcryptoX!

GOOD na lokalne waluty

Tokenomika goodcryptoX (GOOD)

Zrozumienie tokenomiki goodcryptoX (GOOD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOODjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące goodcryptoX (GOOD)

Jaka jest dziś wartość goodcryptoX (GOOD)?
Aktualna cena GOOD w USD wynosi 0.064042USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOOD do USD?
Aktualna cena GOOD w USD wynosi $ 0.064042. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa goodcryptoX?
Kapitalizacja rynkowa dla GOOD wynosi $ 1.36M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOOD w obiegu?
W obiegu GOOD znajduje się 21.20M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOOD?
GOOD osiąga ATH w wysokości 0.186012 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOOD?
GOOD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.059693 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOOD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOOD wynosi -- USD.
Czy w tym roku GOOD pójdzie wyżej?
GOOD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOOD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe goodcryptoX (GOOD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

