Aktualna cena GOBL to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GOBL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOBL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOBL

Informacje o cenie GOBL

Czym jest GOBL

Oficjalna strona internetowa GOBL

Tokenomika GOBL

Prognoza cen GOBL

Cena GOBL (GOBL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GOBL do USD:

--
----
+0.50%1D
USD
GOBL (GOBL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:27:36 (UTC+8)

Informacje o cenie GOBL (GOBL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+0.50%

-14.56%

-14.56%

Aktualna cena GOBL (GOBL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOBL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOBL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOBL zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.50% w ciągu 24 godzin i o -14.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GOBL (GOBL)

$ 10.93K
$ 10.93K$ 10.93K

--
----

$ 10.93K
$ 10.93K$ 10.93K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GOBL wynosi $ 10.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOBL w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.93K.

Historia ceny GOBL (GOBL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GOBL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GOBL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GOBL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GOBL do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.50%
30 Dni$ 0-59.96%
60 dni$ 0-69.94%
90 dni$ 0--

Co to jest GOBL (GOBL)

GOBL has been lurking in the shadows, stacking energy while carefully wathcing the jeets. He’s been watching. Waiting. Plotting. Now the chains are rattling. It’s time to unleash.

GOBL isn’t here to play nice. He’s here to seize BASE and etch his face into the culture of crypto forever. No more sidelines, no more sleep. This is the uprising. GOBL is chaos. A symbol of trust when nothing feels safe. GOBL is a rebellion wrapped in a meme, powered by the horde.

This isn’t just another project. This is GOBL season.

Zasoby dla GOBL (GOBL)

Prognoza ceny GOBL (w USD)

Jaka będzie wartość GOBL (GOBL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GOBL (GOBL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GOBL.

Sprawdź teraz prognozę ceny GOBL!

GOBL na lokalne waluty

Tokenomika GOBL (GOBL)

Zrozumienie tokenomiki GOBL (GOBL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOBLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GOBL (GOBL)

Jaka jest dziś wartość GOBL (GOBL)?
Aktualna cena GOBL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOBL do USD?
Aktualna cena GOBL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GOBL?
Kapitalizacja rynkowa dla GOBL wynosi $ 10.93K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOBL w obiegu?
W obiegu GOBL znajduje się 500.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOBL?
GOBL osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOBL?
GOBL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOBL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOBL wynosi -- USD.
Czy w tym roku GOBL pójdzie wyżej?
GOBL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOBL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

