Aktualna cena GIFT to 0.128095 USD. Śledź aktualizacje cen GIFT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GIFT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GIFT

Informacje o cenie GIFT

Czym jest GIFT

Oficjalna strona internetowa GIFT

Tokenomika GIFT

Prognoza cen GIFT

Cena GIFT (GIFT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GIFT do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
GIFT (GIFT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:30:33 (UTC+8)

Informacje o cenie GIFT (GIFT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

Aktualna cena GIFT (GIFT) wynosi $0.128095. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GIFT wahał się między $ 0.127155 a $ 0.128245, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GIFT w historii to $ 0.140837, a najniższy to $ 0.118325.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GIFT zmieniły się o +0.16% w ciągu ostatniej godziny, o +0.74% w ciągu 24 godzin i o +0.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GIFT (GIFT)

Obecna kapitalizacja rynkowa GIFT wynosi $ 402.22K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GIFT w obiegu wynosi 3.14M, przy całkowitej podaży 3140135.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 402.22K.

Historia ceny GIFT (GIFT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GIFT do USD wyniosła $ +0.00093981.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GIFT do USD wyniosła $ +0.0031417092.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GIFT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GIFT do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00093981+0.74%
30 Dni$ +0.0031417092+2.45%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest GIFT (GIFT)

GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla GIFT (GIFT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny GIFT (w USD)

Jaka będzie wartość GIFT (GIFT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GIFT (GIFT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GIFT.

Sprawdź teraz prognozę ceny GIFT!

GIFT na lokalne waluty

Tokenomika GIFT (GIFT)

Zrozumienie tokenomiki GIFT (GIFT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GIFTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GIFT (GIFT)

Jaka jest dziś wartość GIFT (GIFT)?
Aktualna cena GIFT w USD wynosi 0.128095USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GIFT do USD?
Aktualna cena GIFT w USD wynosi $ 0.128095. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GIFT?
Kapitalizacja rynkowa dla GIFT wynosi $ 402.22K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GIFT w obiegu?
W obiegu GIFT znajduje się 3.14M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GIFT?
GIFT osiąga ATH w wysokości 0.140837 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GIFT?
GIFT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.118325 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GIFT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GIFT wynosi -- USD.
Czy w tym roku GIFT pójdzie wyżej?
GIFT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GIFT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:30:33 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe GIFT (GIFT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

