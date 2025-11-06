Informacje o cenie GIFT (GIFT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.127155 $ 0.127155 $ 0.127155 Minimum 24h $ 0.128245 $ 0.128245 $ 0.128245 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.127155$ 0.127155 $ 0.127155 Maksimum 24h $ 0.128245$ 0.128245 $ 0.128245 Historyczne maksimum $ 0.140837$ 0.140837 $ 0.140837 Najniższa cena $ 0.118325$ 0.118325 $ 0.118325 Zmiana ceny (1H) +0.16% Zmiana ceny (1D) +0.74% Zmiana ceny (7D) +0.79% Zmiana ceny (7D) +0.79%

Aktualna cena GIFT (GIFT) wynosi $0.128095. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GIFT wahał się między $ 0.127155 a $ 0.128245, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GIFT w historii to $ 0.140837, a najniższy to $ 0.118325.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GIFT zmieniły się o +0.16% w ciągu ostatniej godziny, o +0.74% w ciągu 24 godzin i o +0.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GIFT (GIFT)

Kapitalizacja rynkowa $ 402.22K$ 402.22K $ 402.22K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 402.22K$ 402.22K $ 402.22K Podaż w obiegu 3.14M 3.14M 3.14M Całkowita podaż 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GIFT wynosi $ 402.22K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GIFT w obiegu wynosi 3.14M, przy całkowitej podaży 3140135.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 402.22K.