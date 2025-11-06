GiełdaDEX+
Aktualna cena General Impressions to 0.00000951 USD. Śledź aktualizacje cen GEN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GEN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GEN

Informacje o cenie GEN

Czym jest GEN

Oficjalna strona internetowa GEN

Tokenomika GEN

Prognoza cen GEN

Cena General Impressions (GEN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GEN do USD:

--
----
+2.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
General Impressions (GEN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:29:53 (UTC+8)

Informacje o cenie General Impressions (GEN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000915
$ 0.00000915$ 0.00000915
Minimum 24h
$ 0.00000976
$ 0.00000976$ 0.00000976
Maksimum 24h

$ 0.00000915
$ 0.00000915$ 0.00000915

$ 0.00000976
$ 0.00000976$ 0.00000976

$ 0.060835
$ 0.060835$ 0.060835

$ 0.00000593
$ 0.00000593$ 0.00000593

--

+2.30%

-16.15%

-16.15%

Aktualna cena General Impressions (GEN) wynosi $0.00000951. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GEN wahał się między $ 0.00000915 a $ 0.00000976, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GEN w historii to $ 0.060835, a najniższy to $ 0.00000593.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GEN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.30% w ciągu 24 godzin i o -16.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o General Impressions (GEN)

$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K

--
----

$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa General Impressions wynosi $ 9.51K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GEN w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.51K.

Historia ceny General Impressions (GEN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny General Impressions do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny General Impressions do USD wyniosła $ -0.0000093325.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny General Impressions do USD wyniosła $ -0.0000095054.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny General Impressions do USD wyniosła $ -0.032156899649995675.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.30%
30 Dni$ -0.0000093325-98.13%
60 dni$ -0.0000095054-99.95%
90 dni$ -0.032156899649995675-99.97%

Co to jest General Impressions (GEN)

General Impressions (GI) is a decentralized execution framework designed to support the emergence of Agentic AI—systems composed of autonomous software agents that can persist over time, coordinate with other agents, and adapt their behavior as they learn. Unlike traditional AI tools such as Manus, which executes discrete tasks without memory, or n8n, which automates workflows through static rule-based logic, GI provides a fully programmable runtime for long-lived, composable, and self-evolving agents. It does this through Glint, an open-source engine written in Rust, where agents are not stateless scripts but autonomous processes capable of maintaining state onchain, coordinating with other agents via native protocols, and dynamically updating their logic mid-execution. This enables a new kind of software behavior: not one-off responses, but ongoing loops of perception, memory, reasoning, and action—functionally similar to operating systems for agents.

Rust plays a central role in GI’s design. The language’s memory safety guarantees, concurrency model, and strict lifecycle control provide the stability and performance necessary for running agents over long time horizons. GI’s architecture embraces modularity at its core: agent logic is structured as a graph, where nodes represent functional modules and edges encode control and data flows. These modules are designed to be reused and recombined, allowing developers to build complex systems from simple, interoperable components. This makes GI fundamentally different from orchestration frameworks like LangChain or AutoGen, which focus on chaining prompts or managing tools, but lack persistence, runtime coordination, or any notion of lifecycle-aware agents.

What distinguishes GI is its ability to solve the “agentic trilemma”—the challenge of building agents that are at once flexible, general-purpose, and reusable. In legacy systems, agents either reset between runs (as with Manus), or rely on external, human-managed logic (as with n8n). In GI, agents can learn and change, coordinate natively, and persist their knowledge across context switches. These capabilities are not theoretical; GI has validated them in production through its Telegram Swarm, a network of agents operating across over 330,000 Telegram groups. These agents continuously scan messages, classify sentiment, track influencer dynamics, and autonomously take actions such as posting or triggering downstream systems—demonstrating the scalability and effectiveness of GI’s runtime.

More broadly, GI addresses a critical missing layer in the AI and crypto ecosystem. While many current projects focus on agent frontends, tooling layers, or token marketplaces, GI focuses on execution—the substrate on which all agent behavior runs. Just as Ethereum became the default environment for decentralized applications by solving composable, trustless execution for contracts, GI aspires to be the default runtime for autonomous agents. It is designed for a world in which software agents will increasingly operate without constant human supervision—researching, trading, moderating, governing, and negotiating in dynamic environments. In that world, the ability to persist, coordinate, and evolve will no longer be optional; it will be foundational. GI is building the infrastructure for that world.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny General Impressions (w USD)

Jaka będzie wartość General Impressions (GEN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w General Impressions (GEN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla General Impressions.

Sprawdź teraz prognozę ceny General Impressions!

GEN na lokalne waluty

Tokenomika General Impressions (GEN)

Zrozumienie tokenomiki General Impressions (GEN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GENjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące General Impressions (GEN)

Jaka jest dziś wartość General Impressions (GEN)?
Aktualna cena GEN w USD wynosi 0.00000951USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GEN do USD?
Aktualna cena GEN w USD wynosi $ 0.00000951. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa General Impressions?
Kapitalizacja rynkowa dla GEN wynosi $ 9.51K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GEN w obiegu?
W obiegu GEN znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GEN?
GEN osiąga ATH w wysokości 0.060835 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GEN?
GEN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000593 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GEN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GEN wynosi -- USD.
Czy w tym roku GEN pójdzie wyżej?
GEN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GEN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:29:53 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe General Impressions (GEN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

