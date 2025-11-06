Informacje o cenie General Impressions (GEN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000915 $ 0.00000915 $ 0.00000915 Minimum 24h $ 0.00000976 $ 0.00000976 $ 0.00000976 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000915$ 0.00000915 $ 0.00000915 Maksimum 24h $ 0.00000976$ 0.00000976 $ 0.00000976 Historyczne maksimum $ 0.060835$ 0.060835 $ 0.060835 Najniższa cena $ 0.00000593$ 0.00000593 $ 0.00000593 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.30% Zmiana ceny (7D) -16.15% Zmiana ceny (7D) -16.15%

Aktualna cena General Impressions (GEN) wynosi $0.00000951. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GEN wahał się między $ 0.00000915 a $ 0.00000976, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GEN w historii to $ 0.060835, a najniższy to $ 0.00000593.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GEN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.30% w ciągu 24 godzin i o -16.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o General Impressions (GEN)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.51K$ 9.51K $ 9.51K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.51K$ 9.51K $ 9.51K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa General Impressions wynosi $ 9.51K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GEN w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.51K.