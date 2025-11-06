GiełdaDEX+
Aktualna cena Gap Tooth Lizard to 0.00000513 USD. Śledź aktualizacje cen $GAPPY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $GAPPY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o $GAPPY

Informacje o cenie $GAPPY

Czym jest $GAPPY

Oficjalna strona internetowa $GAPPY

Tokenomika $GAPPY

Prognoza cen $GAPPY

Cena Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 $GAPPY do USD:

--
----
+65.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:29:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Gap Tooth Lizard ($GAPPY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.93%

+65.62%

-0.78%

-0.78%

Aktualna cena Gap Tooth Lizard ($GAPPY) wynosi $0.00000513. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $GAPPY wahał się między $ 0.00000304 a $ 0.00000519, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $GAPPY w historii to $ 0.00004032, a najniższy to $ 0.00000294.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $GAPPY zmieniły się o +0.93% w ciągu ostatniej godziny, o +65.62% w ciągu 24 godzin i o -0.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Obecna kapitalizacja rynkowa Gap Tooth Lizard wynosi $ 512.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $GAPPY w obiegu wynosi 99.91B, przy całkowitej podaży 99906805287.48557. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 512.13K.

Historia ceny Gap Tooth Lizard ($GAPPY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gap Tooth Lizard do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gap Tooth Lizard do USD wyniosła $ -0.0000022977.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gap Tooth Lizard do USD wyniosła $ -0.0000042294.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gap Tooth Lizard do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+65.62%
30 Dni$ -0.0000022977-44.79%
60 dni$ -0.0000042294-82.44%
90 dni$ 0--

Co to jest Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Gap Tooth Lizard (w USD)

Jaka będzie wartość Gap Tooth Lizard ($GAPPY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gap Tooth Lizard ($GAPPY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gap Tooth Lizard.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gap Tooth Lizard!

$GAPPY na lokalne waluty

Tokenomika Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Zrozumienie tokenomiki Gap Tooth Lizard ($GAPPY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $GAPPYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Jaka jest dziś wartość Gap Tooth Lizard ($GAPPY)?
Aktualna cena $GAPPY w USD wynosi 0.00000513USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $GAPPY do USD?
Aktualna cena $GAPPY w USD wynosi $ 0.00000513. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gap Tooth Lizard?
Kapitalizacja rynkowa dla $GAPPY wynosi $ 512.13K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $GAPPY w obiegu?
W obiegu $GAPPY znajduje się 99.91B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $GAPPY?
$GAPPY osiąga ATH w wysokości 0.00004032 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $GAPPY?
$GAPPY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000294 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $GAPPY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $GAPPY wynosi -- USD.
Czy w tym roku $GAPPY pójdzie wyżej?
$GAPPY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $GAPPY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

