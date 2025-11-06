Informacje o cenie Gap Tooth Lizard ($GAPPY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000304 $ 0.00000304 $ 0.00000304 Minimum 24h $ 0.00000519 $ 0.00000519 $ 0.00000519 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000304$ 0.00000304 $ 0.00000304 Maksimum 24h $ 0.00000519$ 0.00000519 $ 0.00000519 Historyczne maksimum $ 0.00004032$ 0.00004032 $ 0.00004032 Najniższa cena $ 0.00000294$ 0.00000294 $ 0.00000294 Zmiana ceny (1H) +0.93% Zmiana ceny (1D) +65.62% Zmiana ceny (7D) -0.78% Zmiana ceny (7D) -0.78%

Aktualna cena Gap Tooth Lizard ($GAPPY) wynosi $0.00000513. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $GAPPY wahał się między $ 0.00000304 a $ 0.00000519, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $GAPPY w historii to $ 0.00004032, a najniższy to $ 0.00000294.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $GAPPY zmieniły się o +0.93% w ciągu ostatniej godziny, o +65.62% w ciągu 24 godzin i o -0.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Kapitalizacja rynkowa $ 512.13K$ 512.13K $ 512.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 512.13K$ 512.13K $ 512.13K Podaż w obiegu 99.91B 99.91B 99.91B Całkowita podaż 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

Obecna kapitalizacja rynkowa Gap Tooth Lizard wynosi $ 512.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $GAPPY w obiegu wynosi 99.91B, przy całkowitej podaży 99906805287.48557. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 512.13K.