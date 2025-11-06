GiełdaDEX+
Logo Fyde

Cena Fyde (FYDE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FYDE do USD:

-12.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Fyde (FYDE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:24:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Fyde (FYDE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-4.14%

-10.84%

-32.71%

-32.71%

Aktualna cena Fyde (FYDE) wynosi $0.00366026. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FYDE wahał się między $ 0.00290586 a $ 0.00415669, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FYDE w historii to $ 0.301155, a najniższy to $ 0.00290586.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FYDE zmieniły się o -4.14% w ciągu ostatniej godziny, o -10.84% w ciągu 24 godzin i o -32.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fyde (FYDE)

Obecna kapitalizacja rynkowa Fyde wynosi $ 63.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FYDE w obiegu wynosi 17.33M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 365.53K.

Historia ceny Fyde (FYDE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Fyde do USD wyniosła $ -0.000445220484465087.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Fyde do USD wyniosła $ -0.0018110205.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Fyde do USD wyniosła $ -0.0013377902.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Fyde do USD wyniosła $ -0.002593685027966022.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000445220484465087-10.84%
30 Dni$ -0.0018110205-49.47%
60 dni$ -0.0013377902-36.54%
90 dni$ -0.002593685027966022-41.47%

Co to jest Fyde (FYDE)

Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility.

Fyde’s Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde’s Vault runs on crypto’s fastest simulation engine “RACE-RS”, which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Fyde (FYDE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Fyde (w USD)

Jaka będzie wartość Fyde (FYDE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Fyde (FYDE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Fyde.

Sprawdź teraz prognozę ceny Fyde!

FYDE na lokalne waluty

Tokenomika Fyde (FYDE)

Zrozumienie tokenomiki Fyde (FYDE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FYDEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Fyde (FYDE)

Jaka jest dziś wartość Fyde (FYDE)?
Aktualna cena FYDE w USD wynosi 0.00366026USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FYDE do USD?
Aktualna cena FYDE w USD wynosi $ 0.00366026. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Fyde?
Kapitalizacja rynkowa dla FYDE wynosi $ 63.35K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FYDE w obiegu?
W obiegu FYDE znajduje się 17.33M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FYDE?
FYDE osiąga ATH w wysokości 0.301155 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FYDE?
FYDE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00290586 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FYDE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FYDE wynosi -- USD.
Czy w tym roku FYDE pójdzie wyżej?
FYDE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FYDE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:24:53 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

