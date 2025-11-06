Informacje o cenie Fyde (FYDE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00290586 $ 0.00290586 $ 0.00290586 Minimum 24h $ 0.00415669 $ 0.00415669 $ 0.00415669 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00290586$ 0.00290586 $ 0.00290586 Maksimum 24h $ 0.00415669$ 0.00415669 $ 0.00415669 Historyczne maksimum $ 0.301155$ 0.301155 $ 0.301155 Najniższa cena $ 0.00290586$ 0.00290586 $ 0.00290586 Zmiana ceny (1H) -4.14% Zmiana ceny (1D) -10.84% Zmiana ceny (7D) -32.71% Zmiana ceny (7D) -32.71%

Aktualna cena Fyde (FYDE) wynosi $0.00366026. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FYDE wahał się między $ 0.00290586 a $ 0.00415669, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FYDE w historii to $ 0.301155, a najniższy to $ 0.00290586.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FYDE zmieniły się o -4.14% w ciągu ostatniej godziny, o -10.84% w ciągu 24 godzin i o -32.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fyde (FYDE)

Kapitalizacja rynkowa $ 63.35K$ 63.35K $ 63.35K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 365.53K$ 365.53K $ 365.53K Podaż w obiegu 17.33M 17.33M 17.33M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Fyde wynosi $ 63.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FYDE w obiegu wynosi 17.33M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 365.53K.