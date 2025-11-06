Informacje o cenie fxhash (FXH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0037991 $ 0.0037991 $ 0.0037991 Minimum 24h $ 0.00422967 $ 0.00422967 $ 0.00422967 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0037991$ 0.0037991 $ 0.0037991 Maksimum 24h $ 0.00422967$ 0.00422967 $ 0.00422967 Historyczne maksimum $ 0.03486908$ 0.03486908 $ 0.03486908 Najniższa cena $ 0.0037991$ 0.0037991 $ 0.0037991 Zmiana ceny (1H) -0.82% Zmiana ceny (1D) -6.85% Zmiana ceny (7D) -34.57% Zmiana ceny (7D) -34.57%

Aktualna cena fxhash (FXH) wynosi $0.00387503. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FXH wahał się między $ 0.0037991 a $ 0.00422967, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FXH w historii to $ 0.03486908, a najniższy to $ 0.0037991.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FXH zmieniły się o -0.82% w ciągu ostatniej godziny, o -6.85% w ciągu 24 godzin i o -34.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o fxhash (FXH)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Podaż w obiegu 520.00M 520.00M 520.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa fxhash wynosi $ 2.02M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FXH w obiegu wynosi 520.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.88M.