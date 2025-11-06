GiełdaDEX+
Aktualna cena fxhash to 0.00387503 USD. Śledź aktualizacje cen FXH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FXH łatwo w MEXC już teraz.

Cena fxhash (FXH)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FXH do USD:

$0.00387503
-6.80%1D
-6.80%1D
fxhash (FXH) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie fxhash (FXH) (USD)

Aktualna cena fxhash (FXH) wynosi $0.00387503. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FXH wahał się między $ 0.0037991 a $ 0.00422967, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FXH w historii to $ 0.03486908, a najniższy to $ 0.0037991.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FXH zmieniły się o -0.82% w ciągu ostatniej godziny, o -6.85% w ciągu 24 godzin i o -34.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o fxhash (FXH)

Obecna kapitalizacja rynkowa fxhash wynosi $ 2.02M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FXH w obiegu wynosi 520.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.88M.

Historia ceny fxhash (FXH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny fxhash do USD wyniosła $ -0.000285068126874901.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny fxhash do USD wyniosła $ -0.0008845286.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny fxhash do USD wyniosła $ -0.0019548526.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny fxhash do USD wyniosła $ -0.011575389614389548.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000285068126874901-6.85%
30 Dni$ -0.0008845286-22.82%
60 dni$ -0.0019548526-50.44%
90 dni$ -0.011575389614389548-74.91%

Co to jest fxhash (FXH)

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny fxhash (w USD)

Jaka będzie wartość fxhash (FXH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w fxhash (FXH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla fxhash.

Sprawdź teraz prognozę ceny fxhash!

Tokenomika fxhash (FXH)

Zrozumienie tokenomiki fxhash (FXH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FXHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące fxhash (FXH)

Jaka jest dziś wartość fxhash (FXH)?
Aktualna cena FXH w USD wynosi 0.00387503USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FXH do USD?
Aktualna cena FXH w USD wynosi $ 0.00387503. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa fxhash?
Kapitalizacja rynkowa dla FXH wynosi $ 2.02M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FXH w obiegu?
W obiegu FXH znajduje się 520.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FXH?
FXH osiąga ATH w wysokości 0.03486908 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FXH?
FXH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0037991 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FXH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FXH wynosi -- USD.
Czy w tym roku FXH pójdzie wyżej?
FXH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FXH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

