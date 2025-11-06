Informacje o cenie FUSION (FSN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00632562 $ 0.00632562 $ 0.00632562 Minimum 24h $ 0.00718503 $ 0.00718503 $ 0.00718503 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00632562$ 0.00632562 $ 0.00632562 Maksimum 24h $ 0.00718503$ 0.00718503 $ 0.00718503 Historyczne maksimum $ 9.76$ 9.76 $ 9.76 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.95% Zmiana ceny (1D) +5.28% Zmiana ceny (7D) -9.21% Zmiana ceny (7D) -9.21%

Aktualna cena FUSION (FSN) wynosi $0.00701013. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FSN wahał się między $ 0.00632562 a $ 0.00718503, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FSN w historii to $ 9.76, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FSN zmieniły się o +0.95% w ciągu ostatniej godziny, o +5.28% w ciągu 24 godzin i o -9.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FUSION (FSN)

Kapitalizacja rynkowa $ 548.44K$ 548.44K $ 548.44K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 552.16K$ 552.16K $ 552.16K Podaż w obiegu 78.23M 78.23M 78.23M Całkowita podaż 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

Obecna kapitalizacja rynkowa FUSION wynosi $ 548.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FSN w obiegu wynosi 78.23M, przy całkowitej podaży 78766088.125. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 552.16K.