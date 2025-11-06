GiełdaDEX+
Aktualna cena FUSION to 0.00701013 USD. Śledź aktualizacje cen FSN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FSN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FSN

Informacje o cenie FSN

Czym jest FSN

Biała księga FSN

Oficjalna strona internetowa FSN

Tokenomika FSN

Prognoza cen FSN

Aktualna cena 1 FSN do USD:

$0.00701013
+5.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
FUSION (FSN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:28:07 (UTC+8)

Informacje o cenie FUSION (FSN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00632562
Minimum 24h
$ 0.00718503
Maksimum 24h

$ 0.00632562
$ 0.00718503
$ 9.76
$ 0
+0.95%

+5.28%

-9.21%

-9.21%

Aktualna cena FUSION (FSN) wynosi $0.00701013. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FSN wahał się między $ 0.00632562 a $ 0.00718503, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FSN w historii to $ 9.76, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FSN zmieniły się o +0.95% w ciągu ostatniej godziny, o +5.28% w ciągu 24 godzin i o -9.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FUSION (FSN)

$ 548.44K
--
$ 552.16K
78.23M
78,766,088.125
Obecna kapitalizacja rynkowa FUSION wynosi $ 548.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FSN w obiegu wynosi 78.23M, przy całkowitej podaży 78766088.125. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 552.16K.

Historia ceny FUSION (FSN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FUSION do USD wyniosła $ +0.00035185.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FUSION do USD wyniosła $ -0.0023705848.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FUSION do USD wyniosła $ -0.0032825592.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FUSION do USD wyniosła $ -0.011157915370527453.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00035185+5.28%
30 Dni$ -0.0023705848-33.81%
60 dni$ -0.0032825592-46.82%
90 dni$ -0.011157915370527453-61.41%

Co to jest FUSION (FSN)

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.

The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.

BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny FUSION (w USD)

Jaka będzie wartość FUSION (FSN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FUSION (FSN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FUSION.

Sprawdź teraz prognozę ceny FUSION!

FSN na lokalne waluty

Tokenomika FUSION (FSN)

Zrozumienie tokenomiki FUSION (FSN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FSNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FUSION (FSN)

Jaka jest dziś wartość FUSION (FSN)?
Aktualna cena FSN w USD wynosi 0.00701013USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FSN do USD?
Aktualna cena FSN w USD wynosi $ 0.00701013. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FUSION?
Kapitalizacja rynkowa dla FSN wynosi $ 548.44K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FSN w obiegu?
W obiegu FSN znajduje się 78.23M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FSN?
FSN osiąga ATH w wysokości 9.76 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FSN?
FSN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FSN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FSN wynosi -- USD.
Czy w tym roku FSN pójdzie wyżej?
FSN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FSN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe FUSION (FSN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

