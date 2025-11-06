Informacje o cenie Fusaka (FUSAKA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.79% Zmiana ceny (1D) +3.16% Zmiana ceny (7D) -2.34% Zmiana ceny (7D) -2.34%

Aktualna cena Fusaka (FUSAKA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FUSAKA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FUSAKA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FUSAKA zmieniły się o -1.79% w ciągu ostatniej godziny, o +3.16% w ciągu 24 godzin i o -2.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fusaka (FUSAKA)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Podaż w obiegu 420.69B 420.69B 420.69B Całkowita podaż 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Fusaka wynosi $ 1.20M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FUSAKA w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.20M.