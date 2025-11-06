Informacje o cenie Furucombo (COMBO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 6.97$ 6.97 $ 6.97 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -15.44% Zmiana ceny (7D) -15.44%

Aktualna cena Furucombo (COMBO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COMBO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COMBO w historii to $ 6.97, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COMBO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -15.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Furucombo (COMBO)

Kapitalizacja rynkowa $ 32.67K$ 32.67K $ 32.67K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 67.73K$ 67.73K $ 67.73K Podaż w obiegu 48.23M 48.23M 48.23M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Furucombo wynosi $ 32.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COMBO w obiegu wynosi 48.23M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 67.73K.