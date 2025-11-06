Informacje o cenie FREEDA (FREEDA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.71% Zmiana ceny (7D) -14.01%

Aktualna cena FREEDA (FREEDA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FREEDA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FREEDA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FREEDA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.71% w ciągu 24 godzin i o -14.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FREEDA (FREEDA)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.62K Wolumen (24H) $ 2.31 W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.62K Podaż w obiegu 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FREEDA wynosi $ 4.62K, przy $ 2.31 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FREEDA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.62K.