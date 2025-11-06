GiełdaDEX+
Aktualna cena Fox inu to 0.00198538 USD. Śledź aktualizacje cen FINU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FINU łatwo w MEXC już teraz.

Logo Fox inu

Cena Fox inu (FINU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FINU do USD:

$0.00198538
$0.00198538$0.00198538
+9.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Fox inu (FINU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:27:06 (UTC+8)

Informacje o cenie Fox inu (FINU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00177578
$ 0.00177578$ 0.00177578
Minimum 24h
$ 0.002138
$ 0.002138$ 0.002138
Maksimum 24h

$ 0.00177578
$ 0.00177578$ 0.00177578

$ 0.002138
$ 0.002138$ 0.002138

$ 0.00865818
$ 0.00865818$ 0.00865818

$ 0.00134613
$ 0.00134613$ 0.00134613

-0.46%

+9.41%

-8.27%

-8.27%

Aktualna cena Fox inu (FINU) wynosi $0.00198538. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FINU wahał się między $ 0.00177578 a $ 0.002138, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FINU w historii to $ 0.00865818, a najniższy to $ 0.00134613.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FINU zmieniły się o -0.46% w ciągu ostatniej godziny, o +9.41% w ciągu 24 godzin i o -8.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fox inu (FINU)

$ 196.19K
$ 196.19K$ 196.19K

--
----

$ 196.19K
$ 196.19K$ 196.19K

98.86M
98.86M 98.86M

98,861,777.11371821
98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

Obecna kapitalizacja rynkowa Fox inu wynosi $ 196.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FINU w obiegu wynosi 98.86M, przy całkowitej podaży 98861777.11371821. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 196.19K.

Historia ceny Fox inu (FINU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Fox inu do USD wyniosła $ +0.0001708.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Fox inu do USD wyniosła $ -0.0009988647.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Fox inu do USD wyniosła $ -0.0009280224.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Fox inu do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0001708+9.41%
30 Dni$ -0.0009988647-50.31%
60 dni$ -0.0009280224-46.74%
90 dni$ 0--

Co to jest Fox inu (FINU)

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Fox inu (w USD)

Jaka będzie wartość Fox inu (FINU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Fox inu (FINU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Fox inu.

Sprawdź teraz prognozę ceny Fox inu!

FINU na lokalne waluty

Tokenomika Fox inu (FINU)

Zrozumienie tokenomiki Fox inu (FINU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FINUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Fox inu (FINU)

Jaka jest dziś wartość Fox inu (FINU)?
Aktualna cena FINU w USD wynosi 0.00198538USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FINU do USD?
Aktualna cena FINU w USD wynosi $ 0.00198538. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Fox inu?
Kapitalizacja rynkowa dla FINU wynosi $ 196.19K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FINU w obiegu?
W obiegu FINU znajduje się 98.86M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FINU?
FINU osiąga ATH w wysokości 0.00865818 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FINU?
FINU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00134613 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FINU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FINU wynosi -- USD.
Czy w tym roku FINU pójdzie wyżej?
FINU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FINU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:27:06 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,738.90
$3,440.51
$162.36
$1.0000
$1,477.94
$103,738.90
$3,440.51
$2.3656
$162.36
$1.1377
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.03531
$0.00403
$0.000010866
$0.2213
$0.0000000617
$1.4664
$0.01834
