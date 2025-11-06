Informacje o cenie Fox inu (FINU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00177578 $ 0.00177578 $ 0.00177578 Minimum 24h $ 0.002138 $ 0.002138 $ 0.002138 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00177578$ 0.00177578 $ 0.00177578 Maksimum 24h $ 0.002138$ 0.002138 $ 0.002138 Historyczne maksimum $ 0.00865818$ 0.00865818 $ 0.00865818 Najniższa cena $ 0.00134613$ 0.00134613 $ 0.00134613 Zmiana ceny (1H) -0.46% Zmiana ceny (1D) +9.41% Zmiana ceny (7D) -8.27% Zmiana ceny (7D) -8.27%

Aktualna cena Fox inu (FINU) wynosi $0.00198538. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FINU wahał się między $ 0.00177578 a $ 0.002138, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FINU w historii to $ 0.00865818, a najniższy to $ 0.00134613.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FINU zmieniły się o -0.46% w ciągu ostatniej godziny, o +9.41% w ciągu 24 godzin i o -8.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fox inu (FINU)

Kapitalizacja rynkowa $ 196.19K$ 196.19K $ 196.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 196.19K$ 196.19K $ 196.19K Podaż w obiegu 98.86M 98.86M 98.86M Całkowita podaż 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

Obecna kapitalizacja rynkowa Fox inu wynosi $ 196.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FINU w obiegu wynosi 98.86M, przy całkowitej podaży 98861777.11371821. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 196.19K.