Informacje o cenie Foku (FOKU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00002921 $ 0.00002921 $ 0.00002921 Minimum 24h $ 0.00003071 $ 0.00003071 $ 0.00003071 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00002921$ 0.00002921 $ 0.00002921 Maksimum 24h $ 0.00003071$ 0.00003071 $ 0.00003071 Historyczne maksimum $ 0.00025762$ 0.00025762 $ 0.00025762 Najniższa cena $ 0.00002834$ 0.00002834 $ 0.00002834 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.37% Zmiana ceny (7D) -25.15% Zmiana ceny (7D) -25.15%

Aktualna cena Foku (FOKU) wynosi $0.00003029. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FOKU wahał się między $ 0.00002921 a $ 0.00003071, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FOKU w historii to $ 0.00025762, a najniższy to $ 0.00002834.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FOKU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.37% w ciągu 24 godzin i o -25.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Foku (FOKU)

Kapitalizacja rynkowa $ 29.51K$ 29.51K $ 29.51K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 29.51K$ 29.51K $ 29.51K Podaż w obiegu 974.25M 974.25M 974.25M Całkowita podaż 974,247,449.0568901 974,247,449.0568901 974,247,449.0568901

Obecna kapitalizacja rynkowa Foku wynosi $ 29.51K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FOKU w obiegu wynosi 974.25M, przy całkowitej podaży 974247449.0568901. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.51K.