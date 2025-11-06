GiełdaDEX+
Aktualna cena Foku to 0.00003029 USD. Śledź aktualizacje cen FOKU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FOKU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FOKU

Informacje o cenie FOKU

Czym jest FOKU

Oficjalna strona internetowa FOKU

Tokenomika FOKU

Prognoza cen FOKU

Cena Foku (FOKU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FOKU do USD:

--
----
-0.30%1D
USD
Foku (FOKU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:22:25 (UTC+8)

Informacje o cenie Foku (FOKU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00002921
Minimum 24h
$ 0.00003071
Maksimum 24h

$ 0.00002921
$ 0.00003071
$ 0.00025762
$ 0.00002834
--

-0.37%

-25.15%

-25.15%

Aktualna cena Foku (FOKU) wynosi $0.00003029. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FOKU wahał się między $ 0.00002921 a $ 0.00003071, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FOKU w historii to $ 0.00025762, a najniższy to $ 0.00002834.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FOKU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.37% w ciągu 24 godzin i o -25.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Foku (FOKU)

$ 29.51K
--
$ 29.51K
974.25M
974,247,449.0568901
Obecna kapitalizacja rynkowa Foku wynosi $ 29.51K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FOKU w obiegu wynosi 974.25M, przy całkowitej podaży 974247449.0568901. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.51K.

Historia ceny Foku (FOKU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Foku do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Foku do USD wyniosła $ -0.0000199214.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Foku do USD wyniosła $ -0.0000202517.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Foku do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.37%
30 Dni$ -0.0000199214-65.76%
60 dni$ -0.0000202517-66.85%
90 dni$ 0--

Co to jest Foku (FOKU)

FOKU is a meme-inspired token built on Abstract Chain, designed to combine community-driven engagement with innovative blockchain features. Centered around the lovable seal mascot, FOKU aims to create a fun yet impactful ecosystem that brings humor, creativity, and utility together. The project focuses on building a strong community, developing interactive experiences, and offering unique token-based rewards, ensuring both entertainment and practical value for holders.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Foku (FOKU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Foku (w USD)

Jaka będzie wartość Foku (FOKU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Foku (FOKU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Foku.

Sprawdź teraz prognozę ceny Foku!

FOKU na lokalne waluty

Tokenomika Foku (FOKU)

Zrozumienie tokenomiki Foku (FOKU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FOKUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Foku (FOKU)

Jaka jest dziś wartość Foku (FOKU)?
Aktualna cena FOKU w USD wynosi 0.00003029USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FOKU do USD?
Aktualna cena FOKU w USD wynosi $ 0.00003029. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Foku?
Kapitalizacja rynkowa dla FOKU wynosi $ 29.51K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FOKU w obiegu?
W obiegu FOKU znajduje się 974.25M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FOKU?
FOKU osiąga ATH w wysokości 0.00025762 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FOKU?
FOKU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00002834 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FOKU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FOKU wynosi -- USD.
Czy w tym roku FOKU pójdzie wyżej?
FOKU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FOKU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Foku (FOKU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

