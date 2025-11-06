GiełdaDEX+
Aktualna cena Flip the Frog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FLIP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FLIP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Flip the Frog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FLIP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FLIP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FLIP

Informacje o cenie FLIP

Czym jest FLIP

Oficjalna strona internetowa FLIP

Tokenomika FLIP

Prognoza cen FLIP

Logo Flip the Frog

Cena Flip the Frog (FLIP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FLIP do USD:

--
----
+1.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Flip the Frog (FLIP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:22:01 (UTC+8)

Informacje o cenie Flip the Frog (FLIP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+1.42%

-20.17%

-20.17%

Aktualna cena Flip the Frog (FLIP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FLIP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FLIP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FLIP zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +1.42% w ciągu 24 godzin i o -20.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Flip the Frog (FLIP)

$ 15.08K
$ 15.08K$ 15.08K

--
----

$ 15.08K
$ 15.08K$ 15.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Flip the Frog wynosi $ 15.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FLIP w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.08K.

Historia ceny Flip the Frog (FLIP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Flip the Frog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Flip the Frog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Flip the Frog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Flip the Frog do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.42%
30 Dni$ 0-40.54%
60 dni$ 0-38.02%
90 dni$ 0--

Co to jest Flip the Frog (FLIP)

Before there was Mickey, there was Flip.

LORE OF THE LEAP

Before there was Mickey, there was Flip. Created in 1930 by Ub Iwerks, Flip was a frog with too much drip for black-and-white TV.

Nearly a century later, he's outta the vault and into your wallet. No copyright. No leash. Just pure, unhinged cartoon chaos.

Why This Frog Got That Dog In Him

Public domain icon — no copyright, all meme rights

Vintage nostalgia, modern meme warfare

Real character, real history, unreal potential

THIS AIN'T FINANCIAL ADVICE This is a cartoon frog from 1930 turning your brain into jelly. If you ape, you do it because you feel it in your funny bone.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Flip the Frog (FLIP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Flip the Frog (w USD)

Jaka będzie wartość Flip the Frog (FLIP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Flip the Frog (FLIP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Flip the Frog.

Sprawdź teraz prognozę ceny Flip the Frog!

FLIP na lokalne waluty

Tokenomika Flip the Frog (FLIP)

Zrozumienie tokenomiki Flip the Frog (FLIP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FLIPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Flip the Frog (FLIP)

Jaka jest dziś wartość Flip the Frog (FLIP)?
Aktualna cena FLIP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FLIP do USD?
Aktualna cena FLIP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Flip the Frog?
Kapitalizacja rynkowa dla FLIP wynosi $ 15.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FLIP w obiegu?
W obiegu FLIP znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FLIP?
FLIP osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FLIP?
FLIP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FLIP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FLIP wynosi -- USD.
Czy w tym roku FLIP pójdzie wyżej?
FLIP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FLIP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:22:01 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Flip the Frog (FLIP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

