Prognoza ceny Flip the Frog (FLIP) (USD)

Sprawdź prognozy cen Flip the Frog na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FLIP w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Flip the Frog % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Flip the Frog na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Flip the Frog (FLIP) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Flip the Frog może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Flip the Frog (FLIP) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Flip the Frog może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Flip the Frog (FLIP) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLIP na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Flip the Frog (FLIP) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLIP na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Flip the Frog (FLIP) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLIP w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Flip the Frog (FLIP) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLIP w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Flip the Frog (FLIP) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Flip the Frog może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Flip the Frog (FLIP) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Flip the Frog może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Flip the Frog na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Flip the Frog (FLIP) na dziś Przewidywana cena dla FLIP w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Flip the Frog (FLIP) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FLIP z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Flip the Frog (FLIP) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FLIP, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Flip the Frog (FLIP) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FLIP wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Flip the Frog Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FLIP to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto FLIP ma podaż w obiegu wynoszącą 1.00B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 15.11K. Zobacz na żywo cenę FLIP

Historyczna cena Flip the Frog Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Flip the Frog, cena Flip the Frog wynosi 0USD. Podaż w obiegu Flip the Frog (FLIP) wynosi 1.00B FLIP , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $15,105.32 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 1.06% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -12.54% $ 0 $ 0.000025 $ 0.000014

30 Dni -42.55% $ 0 $ 0.000025 $ 0.000014 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Flip the Frog zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 1.06% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Flip the Frog osiągnął maksimum na poziomie $0.000025 i minimum na poziomie $0.000014 . Zanotowano zmianę ceny o -12.54% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FLIP do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Flip the Frog o -42.55% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FLIP.

Jak działa moduł przewidywania ceny Flip the Frog (FLIP)? Moduł predykcji ceny Flip the Frog to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FLIP. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Flip the Frog na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FLIP, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Flip the Frog. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FLIP. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FLIP, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Flip the Frog.

Dlaczego prognoaza ceny FLIP jest ważna?

Prognozy cen FLIP są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w FLIP? Według Twoich prognoz FLIP osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny FLIP na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Flip the Frog (FLIP), przewidywana cena FLIP osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 FLIP w 2026 roku? Cena 1 Flip the Frog (FLIP) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz FLIP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena FLIP w 2027 roku? Flip the Frog (FLIP) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FLIP do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FLIP w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Flip the Frog (FLIP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FLIP w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Flip the Frog (FLIP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 FLIP w 2030 roku? Cena 1 Flip the Frog (FLIP) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz FLIP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny FLIP na 2040 rok? Flip the Frog (FLIP) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FLIP do 2040 roku. Zarejestruj się teraz