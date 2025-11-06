GiełdaDEX+
Aktualna cena Flaze Coin to 0.00336595 USD. Śledź aktualizacje cen FLAZE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FLAZE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FLAZE

Informacje o cenie FLAZE

Czym jest FLAZE

Oficjalna strona internetowa FLAZE

Tokenomika FLAZE

Prognoza cen FLAZE

Logo Flaze Coin

Cena Flaze Coin (FLAZE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FLAZE do USD:

$0.00336595
$0.00336595$0.00336595
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Flaze Coin (FLAZE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:21:54 (UTC+8)

Informacje o cenie Flaze Coin (FLAZE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01720448
$ 0.01720448$ 0.01720448

$ 0.00211363
$ 0.00211363$ 0.00211363

--

--

+16.22%

+16.22%

Aktualna cena Flaze Coin (FLAZE) wynosi $0.00336595. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FLAZE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FLAZE w historii to $ 0.01720448, a najniższy to $ 0.00211363.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FLAZE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +16.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Flaze Coin (FLAZE)

$ 64.85K
$ 64.85K$ 64.85K

--
----

$ 64.85K
$ 64.85K$ 64.85K

19.27M
19.27M 19.27M

19,265,572.042045552
19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

Obecna kapitalizacja rynkowa Flaze Coin wynosi $ 64.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FLAZE w obiegu wynosi 19.27M, przy całkowitej podaży 19265572.042045552. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 64.85K.

Historia ceny Flaze Coin (FLAZE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Flaze Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Flaze Coin do USD wyniosła $ -0.0003289179.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Flaze Coin do USD wyniosła $ -0.0009868255.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Flaze Coin do USD wyniosła $ -0.010079447442986931.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0003289179-9.77%
60 dni$ -0.0009868255-29.31%
90 dni$ -0.010079447442986931-74.96%

Co to jest Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Flaze Coin (FLAZE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Flaze Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Flaze Coin (FLAZE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Flaze Coin (FLAZE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Flaze Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Flaze Coin!

FLAZE na lokalne waluty

Tokenomika Flaze Coin (FLAZE)

Zrozumienie tokenomiki Flaze Coin (FLAZE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FLAZEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Flaze Coin (FLAZE)

Jaka jest dziś wartość Flaze Coin (FLAZE)?
Aktualna cena FLAZE w USD wynosi 0.00336595USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FLAZE do USD?
Aktualna cena FLAZE w USD wynosi $ 0.00336595. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Flaze Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla FLAZE wynosi $ 64.85K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FLAZE w obiegu?
W obiegu FLAZE znajduje się 19.27M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FLAZE?
FLAZE osiąga ATH w wysokości 0.01720448 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FLAZE?
FLAZE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00211363 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FLAZE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FLAZE wynosi -- USD.
Czy w tym roku FLAZE pójdzie wyżej?
FLAZE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FLAZE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:21:54 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Flaze Coin (FLAZE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

