Informacje o cenie Flaze Coin (FLAZE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01720448$ 0.01720448 $ 0.01720448 Najniższa cena $ 0.00211363$ 0.00211363 $ 0.00211363 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +16.22% Zmiana ceny (7D) +16.22%

Aktualna cena Flaze Coin (FLAZE) wynosi $0.00336595. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FLAZE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FLAZE w historii to $ 0.01720448, a najniższy to $ 0.00211363.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FLAZE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +16.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Flaze Coin (FLAZE)

Kapitalizacja rynkowa $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Podaż w obiegu 19.27M 19.27M 19.27M Całkowita podaż 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

Obecna kapitalizacja rynkowa Flaze Coin wynosi $ 64.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FLAZE w obiegu wynosi 19.27M, przy całkowitej podaży 19265572.042045552. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 64.85K.