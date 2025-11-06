Prognoza ceny Flaze Coin (FLAZE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Flaze Coin na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FLAZE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Flaze Coin % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Flaze Coin na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Flaze Coin (FLAZE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Flaze Coin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003365. Prognoza ceny Flaze Coin (FLAZE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Flaze Coin może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003534. Prognoza ceny Flaze Coin (FLAZE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLAZE na 2027 rok wyniesie $ 0.003710 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Flaze Coin (FLAZE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLAZE na 2028 rok wyniesie $ 0.003896 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Flaze Coin (FLAZE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLAZE w 2029 roku wyniesie $ 0.004091 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Flaze Coin (FLAZE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLAZE w 2030 roku wyniesie $ 0.004295 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Flaze Coin (FLAZE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Flaze Coin może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006997. Prognoza ceny Flaze Coin (FLAZE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Flaze Coin może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.011398. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.003365 0.00%

2026 $ 0.003534 5.00%

2027 $ 0.003710 10.25%

2028 $ 0.003896 15.76%

2029 $ 0.004091 21.55%

2030 $ 0.004295 27.63%

2031 $ 0.004510 34.01%

2032 $ 0.004736 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.004973 47.75%

2034 $ 0.005221 55.13%

2035 $ 0.005482 62.89%

2036 $ 0.005756 71.03%

2037 $ 0.006044 79.59%

2038 $ 0.006347 88.56%

2039 $ 0.006664 97.99%

2040 $ 0.006997 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Flaze Coin na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.003365 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.003366 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.003369 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.003379 0.41% Prognoza ceny Flaze Coin (FLAZE) na dziś Przewidywana cena dla FLAZE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.003365 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Flaze Coin (FLAZE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FLAZE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003366 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Flaze Coin (FLAZE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FLAZE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003369 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Flaze Coin (FLAZE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FLAZE wynosi $0.003379 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Flaze Coin Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Podaż w obiegu 19.27M 19.27M 19.27M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FLAZE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto FLAZE ma podaż w obiegu wynoszącą 19.27M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 64.85K. Zobacz na żywo cenę FLAZE

Historyczna cena Flaze Coin Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Flaze Coin, cena Flaze Coin wynosi 0.003365USD. Podaż w obiegu Flaze Coin (FLAZE) wynosi 19.27M FLAZE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $64,847 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D 16.22% $ 0.000545 $ 0.003797 $ 0.002893

30 Dni -11.72% $ -0.000394 $ 0.003797 $ 0.002893 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Flaze Coin zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Flaze Coin osiągnął maksimum na poziomie $0.003797 i minimum na poziomie $0.002893 . Zanotowano zmianę ceny o 16.22% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FLAZE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Flaze Coin o -11.72% , co odpowiada około $-0.000394 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FLAZE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Flaze Coin (FLAZE)? Moduł predykcji ceny Flaze Coin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FLAZE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Flaze Coin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FLAZE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Flaze Coin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FLAZE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FLAZE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Flaze Coin.

Dlaczego prognoaza ceny FLAZE jest ważna?

Prognozy cen FLAZE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

