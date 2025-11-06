Informacje o cenie Flayer (FLAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01696557 $ 0.01696557 $ 0.01696557 Minimum 24h $ 0.01859258 $ 0.01859258 $ 0.01859258 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01696557$ 0.01696557 $ 0.01696557 Maksimum 24h $ 0.01859258$ 0.01859258 $ 0.01859258 Historyczne maksimum $ 0.257272$ 0.257272 $ 0.257272 Najniższa cena $ 0.01259989$ 0.01259989 $ 0.01259989 Zmiana ceny (1H) +1.87% Zmiana ceny (1D) +3.41% Zmiana ceny (7D) -27.38% Zmiana ceny (7D) -27.38%

Aktualna cena Flayer (FLAY) wynosi $0.01850051. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FLAY wahał się między $ 0.01696557 a $ 0.01859258, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FLAY w historii to $ 0.257272, a najniższy to $ 0.01259989.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FLAY zmieniły się o +1.87% w ciągu ostatniej godziny, o +3.41% w ciągu 24 godzin i o -27.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Flayer (FLAY)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.58M$ 10.58M $ 10.58M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.63M$ 17.63M $ 17.63M Podaż w obiegu 600.00M 600.00M 600.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Flayer wynosi $ 10.58M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FLAY w obiegu wynosi 600.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.63M.