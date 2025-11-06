Prognoza ceny Flayer (FLAY) (USD)

Sprawdź prognozy cen Flayer na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FLAY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Flayer
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Flayer
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Flayer na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Flayer (FLAY) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Flayer może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.018028.

Prognoza ceny Flayer (FLAY) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Flayer może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.018929.

Prognoza ceny Flayer (FLAY) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLAY na 2027 rok wyniesie $ 0.019876 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Flayer (FLAY) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLAY na 2028 rok wyniesie $ 0.020869 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Flayer (FLAY) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLAY w 2029 roku wyniesie $ 0.021913 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Flayer (FLAY) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLAY w 2030 roku wyniesie $ 0.023009 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Flayer (FLAY) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Flayer może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.037479.

Prognoza ceny Flayer (FLAY) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Flayer może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.061049.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.018028
    0.00%
  • 2026
    $ 0.018929
    5.00%
  • 2027
    $ 0.019876
    10.25%
  • 2028
    $ 0.020869
    15.76%
  • 2029
    $ 0.021913
    21.55%
  • 2030
    $ 0.023009
    27.63%
  • 2031
    $ 0.024159
    34.01%
  • 2032
    $ 0.025367
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.026635
    47.75%
  • 2034
    $ 0.027967
    55.13%
  • 2035
    $ 0.029366
    62.89%
  • 2036
    $ 0.030834
    71.03%
  • 2037
    $ 0.032376
    79.59%
  • 2038
    $ 0.033994
    88.56%
  • 2039
    $ 0.035694
    97.99%
  • 2040
    $ 0.037479
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Flayer na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.018028
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.018030
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.018045
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.018102
    0.41%
Prognoza ceny Flayer (FLAY) na dziś

Przewidywana cena dla FLAY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.018028. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Flayer (FLAY) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FLAY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.018030. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Flayer (FLAY) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FLAY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.018045. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Flayer (FLAY) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FLAY wynosi $0.018102. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Flayer

--
----

--

$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M

600.00M
600.00M 600.00M

--
----

--

Najnowsza cena FLAY to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto FLAY ma podaż w obiegu wynoszącą 600.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 10.82M.

Historyczna cena Flayer

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Flayer, cena Flayer wynosi 0.018028USD. Podaż w obiegu Flayer (FLAY) wynosi 600.00M FLAY, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $10,817,549.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    1.75%
    $ 0.000310
    $ 0.018592
    $ 0.017272
  • 7 D
    -29.06%
    $ -0.005240
    $ 0.033005
    $ 0.016971
  • 30 Dni
    -44.04%
    $ -0.007940
    $ 0.033005
    $ 0.016971
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Flayer zanotował zmianę ceny o $0.000310, co stanowi 1.75% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Flayer osiągnął maksimum na poziomie $0.033005 i minimum na poziomie $0.016971. Zanotowano zmianę ceny o -29.06%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał FLAY do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Flayer o -44.04%, co odpowiada około $-0.007940 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FLAY.

Jak działa moduł przewidywania ceny Flayer (FLAY)?

Moduł predykcji ceny Flayer to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FLAY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Flayer na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FLAY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Flayer. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FLAY.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FLAY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Flayer.

Dlaczego prognoaza ceny FLAY jest ważna?

Prognozy cen FLAY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w FLAY?
Według Twoich prognoz FLAY osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny FLAY na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Flayer (FLAY), przewidywana cena FLAY osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 FLAY w 2026 roku?
Cena 1 Flayer (FLAY) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz FLAY wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena FLAY w 2027 roku?
Flayer (FLAY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FLAY do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa FLAY w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Flayer (FLAY) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa FLAY w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Flayer (FLAY) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 FLAY w 2030 roku?
Cena 1 Flayer (FLAY) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz FLAY wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny FLAY na 2040 rok?
Flayer (FLAY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FLAY do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.