Aktualna cena Fishwheel to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FSHWHL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FSHWHL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FSHWHL

Informacje o cenie FSHWHL

Czym jest FSHWHL

Oficjalna strona internetowa FSHWHL

Tokenomika FSHWHL

Prognoza cen FSHWHL

Cena Fishwheel (FSHWHL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FSHWHL do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Fishwheel (FSHWHL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:25:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Fishwheel (FSHWHL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0031303
$ 0.0031303$ 0.0031303

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Fishwheel (FSHWHL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FSHWHL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FSHWHL w historii to $ 0.0031303, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FSHWHL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fishwheel (FSHWHL)

$ 80.61K
$ 80.61K$ 80.61K

--
----

$ 80.61K
$ 80.61K$ 80.61K

962.52M
962.52M 962.52M

962,517,935.527072
962,517,935.527072 962,517,935.527072

Obecna kapitalizacja rynkowa Fishwheel wynosi $ 80.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FSHWHL w obiegu wynosi 962.52M, przy całkowitej podaży 962517935.527072. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 80.61K.

Historia ceny Fishwheel (FSHWHL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Fishwheel do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Fishwheel do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Fishwheel do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Fishwheel do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-95.05%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Fishwheel (FSHWHL)

FishWheel ($FISHWHEEL) is a playful yet symbolic memecoin born on Token Mill, the innovative launchpad from Trader Joe, originally on Avalanche and now making waves on Solana. Inspired by the image of a fish inside a wheel, the token embodies the flywheel effect at the heart of Token Mill’s design: gathering fees and reinvesting them to fuel growth. As the flagship coin of Token Mill’s Solana expansion, FishWheel represents both community fun and the perpetual cycle of value creation. More than just a meme, it’s a quirky emblem of the platform’s mission to spin fees into opportunity, with a fish forever powering the wheel of progress.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Fishwheel (FSHWHL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Fishwheel (w USD)

Jaka będzie wartość Fishwheel (FSHWHL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Fishwheel (FSHWHL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Fishwheel.

Sprawdź teraz prognozę ceny Fishwheel!

FSHWHL na lokalne waluty

Tokenomika Fishwheel (FSHWHL)

Zrozumienie tokenomiki Fishwheel (FSHWHL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FSHWHLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Fishwheel (FSHWHL)

Jaka jest dziś wartość Fishwheel (FSHWHL)?
Aktualna cena FSHWHL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FSHWHL do USD?
Aktualna cena FSHWHL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Fishwheel?
Kapitalizacja rynkowa dla FSHWHL wynosi $ 80.61K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FSHWHL w obiegu?
W obiegu FSHWHL znajduje się 962.52M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FSHWHL?
FSHWHL osiąga ATH w wysokości 0.0031303 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FSHWHL?
FSHWHL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FSHWHL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FSHWHL wynosi -- USD.
Czy w tym roku FSHWHL pójdzie wyżej?
FSHWHL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FSHWHL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:25:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Fishwheel (FSHWHL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

