Aktualna cena firecoin to 0.00000558 USD. Śledź aktualizacje cen FIRECOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FIRECOIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FIRECOIN

Informacje o cenie FIRECOIN

Czym jest FIRECOIN

Oficjalna strona internetowa FIRECOIN

Tokenomika FIRECOIN

Prognoza cen FIRECOIN

Logo firecoin

Cena firecoin (FIRECOIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FIRECOIN do USD:

--
----
-2.60%1D
mexc
USD
firecoin (FIRECOIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:21:24 (UTC+8)

Informacje o cenie firecoin (FIRECOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000558
$ 0.00000558$ 0.00000558
Minimum 24h
$ 0.00000577
$ 0.00000577$ 0.00000577
Maksimum 24h

$ 0.00000558
$ 0.00000558$ 0.00000558

$ 0.00000577
$ 0.00000577$ 0.00000577

$ 0.0002195
$ 0.0002195$ 0.0002195

$ 0.0000050
$ 0.0000050$ 0.0000050

0.00%

-2.62%

-18.84%

-18.84%

Aktualna cena firecoin (FIRECOIN) wynosi $0.00000558. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FIRECOIN wahał się między $ 0.00000558 a $ 0.00000577, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FIRECOIN w historii to $ 0.0002195, a najniższy to $ 0.0000050.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FIRECOIN zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -2.62% w ciągu 24 godzin i o -18.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o firecoin (FIRECOIN)

$ 5.08K
$ 5.08K$ 5.08K

--
----

$ 5.08K
$ 5.08K$ 5.08K

910.86M
910.86M 910.86M

910,858,751.502796
910,858,751.502796 910,858,751.502796

Obecna kapitalizacja rynkowa firecoin wynosi $ 5.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FIRECOIN w obiegu wynosi 910.86M, przy całkowitej podaży 910858751.502796. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.08K.

Historia ceny firecoin (FIRECOIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny firecoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny firecoin do USD wyniosła $ -0.0000011093.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny firecoin do USD wyniosła $ -0.0000028451.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny firecoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.62%
30 Dni$ -0.0000011093-19.88%
60 dni$ -0.0000028451-50.98%
90 dni$ 0--

Co to jest firecoin (FIRECOIN)

Firecoin is a digital asset inspired by the concept of the eternal flame, representing energy, resilience, and guidance. It is designed to act as a decentralized token that embodies light and strength, giving holders a sense of empowerment in the digital economy. The project’s purpose is to create a community-driven ecosystem where Firecoin symbolizes progress, illumination, and the ability to move forward regardless of challenges. By leveraging blockchain technology, Firecoin aims to provide transparency, security, and accessibility to its users while maintaining its thematic connection to the symbolic power of fire.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla firecoin (FIRECOIN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny firecoin (w USD)

Jaka będzie wartość firecoin (FIRECOIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w firecoin (FIRECOIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla firecoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny firecoin!

FIRECOIN na lokalne waluty

Tokenomika firecoin (FIRECOIN)

Zrozumienie tokenomiki firecoin (FIRECOIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FIRECOINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące firecoin (FIRECOIN)

Jaka jest dziś wartość firecoin (FIRECOIN)?
Aktualna cena FIRECOIN w USD wynosi 0.00000558USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FIRECOIN do USD?
Aktualna cena FIRECOIN w USD wynosi $ 0.00000558. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa firecoin?
Kapitalizacja rynkowa dla FIRECOIN wynosi $ 5.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FIRECOIN w obiegu?
W obiegu FIRECOIN znajduje się 910.86M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FIRECOIN?
FIRECOIN osiąga ATH w wysokości 0.0002195 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FIRECOIN?
FIRECOIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0000050 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FIRECOIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FIRECOIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku FIRECOIN pójdzie wyżej?
FIRECOIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FIRECOIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:21:24 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe firecoin (FIRECOIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

