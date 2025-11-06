Informacje o cenie firecoin (FIRECOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000558 $ 0.00000558 $ 0.00000558 Minimum 24h $ 0.00000577 $ 0.00000577 $ 0.00000577 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000558$ 0.00000558 $ 0.00000558 Maksimum 24h $ 0.00000577$ 0.00000577 $ 0.00000577 Historyczne maksimum $ 0.0002195$ 0.0002195 $ 0.0002195 Najniższa cena $ 0.0000050$ 0.0000050 $ 0.0000050 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) -2.62% Zmiana ceny (7D) -18.84% Zmiana ceny (7D) -18.84%

Aktualna cena firecoin (FIRECOIN) wynosi $0.00000558. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FIRECOIN wahał się między $ 0.00000558 a $ 0.00000577, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FIRECOIN w historii to $ 0.0002195, a najniższy to $ 0.0000050.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FIRECOIN zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -2.62% w ciągu 24 godzin i o -18.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o firecoin (FIRECOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Podaż w obiegu 910.86M 910.86M 910.86M Całkowita podaż 910,858,751.502796 910,858,751.502796 910,858,751.502796

Obecna kapitalizacja rynkowa firecoin wynosi $ 5.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FIRECOIN w obiegu wynosi 910.86M, przy całkowitej podaży 910858751.502796. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.08K.