Cena firecoin (FIRECOIN)
0.00%
-2.62%
-18.84%
-18.84%
Aktualna cena firecoin (FIRECOIN) wynosi $0.00000558. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FIRECOIN wahał się między $ 0.00000558 a $ 0.00000577, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FIRECOIN w historii to $ 0.0002195, a najniższy to $ 0.0000050.
Pod względem krótkoterminowych wyniki FIRECOIN zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -2.62% w ciągu 24 godzin i o -18.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa firecoin wynosi $ 5.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FIRECOIN w obiegu wynosi 910.86M, przy całkowitej podaży 910858751.502796. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.08K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny firecoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny firecoin do USD wyniosła $ -0.0000011093.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny firecoin do USD wyniosła $ -0.0000028451.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny firecoin do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-2.62%
|30 Dni
|$ -0.0000011093
|-19.88%
|60 dni
|$ -0.0000028451
|-50.98%
|90 dni
|$ 0
|--
Firecoin is a digital asset inspired by the concept of the eternal flame, representing energy, resilience, and guidance. It is designed to act as a decentralized token that embodies light and strength, giving holders a sense of empowerment in the digital economy. The project’s purpose is to create a community-driven ecosystem where Firecoin symbolizes progress, illumination, and the ability to move forward regardless of challenges. By leveraging blockchain technology, Firecoin aims to provide transparency, security, and accessibility to its users while maintaining its thematic connection to the symbolic power of fire.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
