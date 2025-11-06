Informacje o cenie Fidelity Digital Interest Token (FDIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.0 Minimum 24h $ 1.0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 1.0 Najniższa cena $ 1.0 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Fidelity Digital Interest Token (FDIT) wynosi $1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FDIT wahał się między $ 1.0 a $ 1.0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FDIT w historii to $ 1.0, a najniższy to $ 1.0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FDIT zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Kapitalizacja rynkowa $ 235.38M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 235.38M Podaż w obiegu 235.38M Całkowita podaż 235,380,680.87

Obecna kapitalizacja rynkowa Fidelity Digital Interest Token wynosi $ 235.38M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FDIT w obiegu wynosi 235.38M, przy całkowitej podaży 235380680.87. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 235.38M.